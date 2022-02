Voorlopig geen 2G: volgens kabinet zijn er ‘nog te veel vragen’

Er komt voorlopig geen 2G-beleid in Nederland. Dat blijkt uit een open brief van minister Kuipers van Volksgezondheid aan de Tweede Kamer. Een 2G-beleid zou betekenen dat alleen mensen die gevaccineerd zijn tegen corona of recent hersteld zijn tot het virus, toegang zouden krijgen tot evenementen en een deel van de horeca. Testen voor toegang is dan niet meer voldoende.

Volgens minister Kuipers van Volksgezondheid zijn er nog te veel vragen met betrekking tot het beleid, schrijft hij. De minister wil graag nader laten onderzoeken ‘in in welke specifieke omstandigheden een coronatoegangsbewijs dat gebaseerd is op 2G ingezet kan worden, zodat het een proportionele maatregel kan zijn’. Uit een rapport van de TU Delft bleek bovendien dat in de huidige situatie ‘het verschil tussen de effectiviteit van 2G en 3G zodanig klein is dat er geen noodzaak is voor een spoedige invoering’, schrijft hij.

De 2G-maatregel is omstreden, ook in de Tweede Kamer. Alleen de partijen VVD en D66 zijn daar nadrukkelijk voorstander van het beleid.