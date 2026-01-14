Voorlopig nog geen extra toeslag op pakketten buiten EU

Het Nederlandse kabinet voert toch op korte termijn niet een extra toeslag op pakketten van buiten de EU in. Dit wordt gemeld door demissionair staatssecretaris Eugène Heijnen van de afdeling Fiscaliteit. De beslissing over de heffing is tot nader order uitgesteld.

Het gaat om pakketten buiten de EU van een waarde onder de 150 euro. Deze konden tot nu toe zonder extra heffing worden ingevoerd, maar daar wil de EU een einde aan maken. De heffing van de EU zou echter pas over een aantal jaar in gaan en diverse EU-lidstaten wilden dit naar voren halen. Het zou bijvoorbeeld gaan om een toeslag van 2 euro.

“Recente Europese en nationale ontwikkelingen leiden ertoe dat het kabinet op dit moment geen besluit kan nemen”, aldus Heijnen in de beslisnota. Mochten andere lidstaten eerder een heffing invoeren, dan is er kans op een waterbedeffect waarbij Nederland nog meer pakketten te verwerken krijgt.