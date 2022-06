Voorlopige cijfers Mulberry Plc wijzen op verviervoudigde winst in 2022

Voorlopige cijfers van Mulberry Plc lijken erop te wijzen dat het merk zijn winst voor aftrek van belastingen in 2022 ruim heeft verviervoudigd in vergelijking met het voorgaande jaar. Uit het voorlopige jaarverslag van 2022, waarin de 53 weken tot aan 2 april 2022 belicht worden, blijkt dat de winst op 21,3 miljoen pond (24,63 miljoen euro) ligt, in vergelijking met 4,6 miljoen pond (5,32 miljoen euro) in het voorgaande jaar. Wel was in elk geval 5,3 miljoen pond (6,13 miljoen euro) van deze winst eenmalig, wegens de verkoop van leasecontracten in Parijs.

De omzet steeg volgens de voorlopige berekeningen met 32% naar 152,4 miljoen pond (176.26 miljoen euro) in vergelijking met 115 miljoen pond (133 miljoen euro) vorig jaar. Met name in China was er een sterke stijging in de retailomzet van 59 procent.. In de gehele Azië-Pacific regio groeide de omzet met 28 procent. Mulberry Plc investeerde het afgelopen jaar in de regio door vijf nieuwe winkels in China en vier in Zuid Korea te openen. Dit had naar eigen zeggen positief effect op de omzetgroei in deze gebieden.

Globaal groeide de retailomzet met twintig procent naar 40,4 miljoen pond (46.72 miljoen pond) in vergelijking met 33,8 miljoen pond in 2021. In het Verenigd Koninkrijk, het thuisland van het merk, groeide de retailomzet relatief sterk met 36 procent, naar 89,8 miljoen pond (103.86 miljoen pond). De digitale verkoop daalde met zestien procent naar 47,5 miljoen pond (54.94 miljoen euro) wegens een terugkeer naar de fysieke winkel. In China werd desondanks 42 procent van de verkopen online gedaan.

In de eerste drie maanden van het nieuwe boekjaar is de omzet met vijf procent toegenomen ten opzichte van het voorgaande jaar, wat onder andere wordt toegewezen aan een stijging van 29 procent in groothandelsactiviteiten. Over de langere termijn wordt er vermeldt: “Wij verwachten dat de activiteiten zullen blijven groeien, zij het in een trager tempo gezien de ernstige verstoring die wordt veroorzaakt door de geopolitieke situatie, de inflatiedruk en de Brexit-gerelateerde uitdagingen. Ondanks het bredere ondernemingsklimaat hebben wij vertrouwen in onze strategie, beschikken wij over een sterke liquiditeit en blijven wij investeren, onder meer door later dit jaar nieuwe winkels in het hele netwerk te openen.”

Voorzitter Godfrey Davis ligt verder toe: “De strategische beslissingen van de voorbije jaren werpen hun vruchten af en dragen bij tot onze veerkracht op lange termijn. De investeringen in omnichannel-distributie en de expansie in Azië-Pacific, waar onze bedrijven goede vooruitgang blijven boeken, leveren hierbij een groeiende bijdrage.”