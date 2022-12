Voorlopige resultaten 2022 H&M: omzet steeg met elf procent

In boekjaar 2022 (lopend van 1 december 2021 tot en met 30 november 2022) steeg de netto omzet van H&M Group met twaalf procent in vergelijking met het voorgaande jaar. Dat blijkt uit de voorlopige resultaten die H&M Group deelde door middel van een persbericht. De cijfers zijn een indicatie en kunnen licht afwijken van de uiteindelijke resultaten, die eind januari gepubliceerd worden.

In totaal kwam de jaaromzet volgens de eerste berekeningen uit op 223,571 miljoen SEK (20,4 miljard euro). Gecorrigeerd voor inflatie steeg de omzet met zes procent. Exclusief Rusland, Wit-Rusland en Oekraïne steeg de omzet gecorrigeerd voor inflatie met elf procent.

De activiteiten van H&M Group in Rusland en Wit-Rusland werden in de loop van het vierde kwartaal beëindigd: de laatste winkels werden op 30 november gesloten. Resterende voorraden werden verkocht. Ook werden zo’n 25 tot vijftig winkels in China tijdelijk gesloten wegens nieuwe uitbraken van Covid, aldus H&M Group in de voorlopige resultaten.