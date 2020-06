Voorlopige surseance Smit Mode omgezet in faillissement

Maandag werd Smit Mode Alblasserdam B.V. nog een voorlopige surseance verleend, maar op donderdag is toch een faillissement uitgesproken over het familiebedrijf. Dit blijkt uit documenten op Rechtspraak.nl.

Curator in de zaak Cees van de Bergh van Van den Herik & Verhulst Advocaten is op vrijdagochtend niet bereikbaar voor verdere informatie. Mocht meer informatie bekend worden over het faillissement zal dit in dit artikel verwerkt worden op een later tijdstip.

Smit Mode failliet verklaard

Het faillissement van Smit Mode Alblasserdam B.V. heeft betrekking op vestigingen die onder de surseance vallen, bevinden zich in Hendrik-Ido-Ambacht, Zwijndrecht, Nootdorp, Alblasserdam, Barendrecht, Dordrecht, Krimpen aan den Ijssel, Ridderkerk, Hellevoetsluis en Papendrecht. Het bedrijf handelt niet alleen onder de naam Smit Mode maar ook onder de namen Electric Freetime Shop, Mod Point, Menshop Smit Mode, Smit Mode Ladyshop, Smit Mode Menshop en Smit Mode, zo blijkt uit documentatie.

Smit Mode begint al in 1872 met de overgrootvader van de huidige generatie. Sijbrand Smit en zijn vrouw Grietje Roosenberg beginnen in dat jaar een handel in manufacturen in Alblasserdam. Hun zoon Willem en de kleinkinderen Sijbrand, Willem en Johan zetten uiteindelijk allemaal een eigen winkel op waardoor een regionale modewinkelketen ontstaat.

