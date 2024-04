Voormalig CEO Gucci investeert in Elisabetta Franchi

Marco Bizzarri, voormalig Gucci CEO, laat weten in het Italiaanse merk Elisabetta Franchi te investeren. Dit meldt Fashion Network.

Via Bizzarri’s eigen investeringsfirma, Nessifashion, heeft hij een minderheidsbelang in het Elisabetta Franchi. Deze investering, waarvan hij het bedrag niet bekendmaakt, "vertegenwoordigt een belang dat kan oplopen tot 23 procent", zo meldt Fashion Network.

Bizzarri stond van 2015 tot 2023 aan het roer van Gucci. Toen hij het bedrijf verliet vertelde hij over zijn plan om te investeren in "bedrijven en human resources van waarde". Hij blijkt een man van zijn woord. Zijn eerste investering: Elisabetta Franchi.

Elisabetta Franchi is in 1998 opgericht in de Italiaanse stad Bologna door de gelijknamige modeontwerpster. Het merk heeft 300 mensen in dienst en produceert voornamelijk in Italië. Het merk wordt verkocht in 85 winkels in 78 landen en via multimerkenboutieks wereldwijd. Het bedrijf was volgens Fashion Network in 2019 van plan om naar de beurs te gaan, maar "het project werd in de ijskast gezet vanwege de Covid pandemie.”

Ontwerpster Franchi staat bekend om haar kennis van hoogwaardige dameskleding met een luxe rock-uitstraling. De collecties van het merk zijn sinds september 2014 te zien op Milan Fashion Week.