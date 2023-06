Voormalig Diesel CEO aan roer van schoenenmerk Santoni

Eraldo Poletto is de nieuwe CEO van Italiaans schoenenmerk Santoni, dat meldt Santoni in een persbericht. Poletto zat al in het bestuur van het schoenenmerk en treedt als nieuwe CEO in de voetsporen van Giuseppe Santoni, die zal aanblijven als voorzitter van het bestuur en uitvoerend voorzitter.

Poletto werd in 2022 nog benoemd tot nieuwe CEO van Diesel, maar hier nam hij na zes maanden wegens “persoonlijke redenen” ontslag. Voordat Poletto de CEO-rol op zich nam, was hij actief als hoofd van Noord-Amerika bij Diesel. Daarvoor bekleedde hij diverse managementfuncties, waaronder de CEO-functie bij Stuart Weitzman, Salvatore Ferragamo en Furla.

Met de benoeming hoopt Santoni zijn internationale relevantie te versterken en tegelijkertijd de “sterke band met zijn wortels” te behouden, zo staat in het persbericht. Poletto’s goede kennis van de Amerikaanse markt zou hierbij aansluiten bij Santoni's “traditie van overzeese aanwezigheid”.

“Poletto heeft het vermogen om trends die de sector van exclusieve producten wereldwijd aansturen om te zetten in waarde. Hij combineert technische expertise, wereldwijde marktkennis, visionaire en strategische capaciteiten, met een uitgesproken Italiaanse smaak voor verfijnde en geselecteerde productie”, aldus het persbericht.

Santoni is in Nederland onder andere te krijgen bij Oger en De Bijenkorf en in België bij warenhuis Bouvy in Brussel.