Voormalig Frans minister benoemd als adviseur voor Shein-commissie

Voormalig Frans minister van Binnenlandse Zaken, Christophe Castaner, is toegetreden tot een panel dat fast-fashion gigant Shein adviseert, zo blijkt uit een bericht van nieuwsoutlet La Lettre. De benoeming van de politicus, die van oktober 2018 tot juli 2020 minister van Binnenlandse Zaken was, heeft tot verhitte discussies geleid te midden van aanhoudende tegenstand tegen het bedrijf.

"Wie behartigt hier eigenlijk de belangen van Frankrijk", vraagt Julia Faure, medeoprichter van het modemerk Loom, in een LinkedIn-bericht. Ze verwijst naar de samenwerking tussen de voormalige Franse minister en Shein. Faure wijst erop dat dit nieuws komt in een specifieke juridische context: de zogenaamde anti-fast fashion wet. Deze wet voorziet in een reeks maatregelen om de vervuiling door wegwerpmode te beteugelen.

Op 14 maart 2024 nam de Franse Nationale Vergadering unaniem een wetsvoorstel hiertoe in eerste lezing aan, met amendementen. De tekst wordt momenteel behandeld in de Senaat. De wet past in een reeks maatregelen die de afgelopen jaren zijn opgesteld, waaronder de Anti-Afval en Circulaire Economie wet (AGEC) van 2020, de Klimaatactie en Veerkracht wet van 2021 en de wet ter versterking van de milieuregelgeving in de digitale sector van hetzelfde jaar.

Zoals La Lettre meldt is Christophe Castaner benoemd tot een panel dat Shein adviseert over sociale en milieuvraagstukken, met name met betrekking tot maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Volgens het bericht is de voormalige minister gespecialiseerd in lobbyen en opereert hij via zijn bedrijf Villanelle Conseil, dat zichzelf op LinkedIn omschrijft als een "consultancybureau voor public affairs, overheidsrelaties en institutionele communicatie". Villanelle Conseil beweert "verschillende organisaties te ondersteunen bij de ontwikkeling van strategieën op het gebied van public affairs, institutionele relaties, crisismanagement en corporate communicatie".

Castaner is echter niet de eerste politicus die voor Shein werkt. In de zomer van dit jaar nam het bedrijf de voormalige EU-commissaris voor Energie, Günther Oettinger, aan als adviseur. Oettinger moet Shein helpen zijn lobbywerk te intensiveren en zijn weg te vinden in de complexe omgeving van Europese regelgeving.

De beschuldigingen tegen het goedkope modemerk zijn divers: van massale overproductie van kleding en precaire arbeidsomstandigheden tot oneerlijke concurrentie ten opzichte van Franse merken en misleidende reclame. Naast de aanzienlijke ecologische impact van deze modegigant, maakt de branche zich vooral zorgen over de enorme marktdominantie van Shein in Frankrijk. Volgens de petitiepagina "Stop Shein", die in juni 2023 werd gelanceerd, biedt het bedrijf dagelijks tot 8.000 nieuwe artikelen aan. Tot op heden hebben 57.938 mensen de petitie ondertekend.