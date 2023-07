Voormalig Prada topvrouw is nieuwste bestuurslid Burberry

Burberry Group Plc heeft Alessandra Cozzani benoemd als nieuwste, niet-uitvoerend lid van het bestuur. Dat kondigt het bedrijf aan in een persbericht.

Cozzani is geen nieuw gezicht in de luxe modewereld. In 2000 trad ze in dienst bij Prada SpA, waar ze in 2013 lid van het bestuur werd. Van 2016 tot 2022 was ze Group Chief Financial Officer bij het bedrijf. Cozzani begon haar carrière als accountant bij Coopers & Lybrand.

Bestuursvoorzitter Gerry Murphy zei in het statement van Burberry: “[Cozzani] is een zeer ervaren Chief Financial Officer met diepgaande expertise op het gebied van luxe. We zijn verheugd dat ze onze uitnodiging om toe te treden tot het bestuur van Burberry heeft geaccepteerd."

Cozzani begint haar nieuwe werkzaamheden op 1 september van dit jaar.