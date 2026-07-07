Voormalig Primark-directeur Paul Marchant sluit zich aan bij George at Asda

Paul Marchant, die vorig jaar zijn functie als directeur van Primark neerlegde, is als adviseur in dienst getreden bij George at Asda. Volgens een vertegenwoordiger van het merk adviseert Marchant over de langetermijnstrategie voor George.

“Paul werkt samen met het George-team om adviserende ondersteuning te bieden terwijl we onze strategie voor de groei van George uitstippelen,” vertelt een woordvoerder van Asda aan FashionUnited.

Marchant trad in maart 2025 af als directeur van Primark, na een onderzoek naar beschuldigingen van ongepast gedrag jegens een vrouw in een sociale omgeving. De directeur erkende zijn inschattingsfout en gaf toe dat zijn acties niet voldeden aan de normen van Associated British Foods.

George Weston, directeur van ABF, zei destijds ‘zeer teleurgesteld’ te zijn in het gedrag van Marchant. “Bij ABF geloven we dat hoge integriteitsnormen essentieel zijn. Verantwoord handelen is de enige manier om op de lange termijn een bedrijf op te bouwen en te beheren,” voegde Weston toe. ABF heeft sindsdien een definitief plan aangekondigd om zijn retailactiviteiten, Primark, af te splitsen van zijn voedingsactiviteiten.

Op 3 juli kondigde Asda Helen Connolly aan als de directrice van George. De aanstelling markeert een terugkeer naar het bedrijf voor Connolly, die eerder al vijftien jaar bij George werkte, verspreid over twee periodes.

George ondergaat momenteel een retailuitbreidingsstrategie, na de introductie van zijn eerste zelfstandige conceptwinkel in 2025. Het kledingmerk verwacht nu honderd eigen locaties te openen in de komende vijf jaar. Allan Leighton, voorzitter van Asda, zei dat Connolly ‘de ideale persoon is om George door de volgende groeifase te leiden.’