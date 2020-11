Op zoek naar een een platform voor voorraad spijkerbroeken?

De B2B-marketplace van FashionUnited geeft een overzicht van de honderden internationale merken en collecties waarmee inkopers op één plek de perfecte mix van gewilde producten en modetrends voor hun winkels kunnen vinden.

Retailers krijgen een eenvoudige winkelervaring met de gemakkelijk te navigeren marketplace, aangezien deze een unieke directory met groothandels kledingmerken bevat, met daarin voorraad spijkerbroeken en andere kledingstukken. Het samenbrengen van groothandels kledingmerken op één plek biedt handige inzichten voor retailers naarmate de vraag van consumenten naar verschillende producten toeneemt.

Als er één kledingstuk is dat iedereen heeft, is het een spijkerbroek. Ze zijn de perfecte basis voor elke garderobe en kunnen voor elk seizoen worden gedragen. Voor een casual look kan een spijkerbroek worden gecombineerd met een wit t-shirt, een zwarte blazer en een paar sneakers, of het kan worden aangekleed met een extravagante jas of blouse voor een formele gelegenheid.

FashionUnited breidt de kledingmerken en productlijst voortdurend uit, omdat het de competitieve aard van het kopen van voorraad spijkerbroeken begrijpt en ervoor zorgt dat er belang wordt gehecht aan trendspotting, zodat er voor elke consument iets is. Inkopers kunnen er zeker van zijn dat alleen merken die daadwerkelijk aan winkels in de groothandel verkopen, worden opgenomen.

