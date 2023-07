‘Voorraden modeketen Score verkocht, maar nog geen doorstart voor het merk’

De voorraden van failliete modeketen Score zijn verkocht aan de MFG Group van ondernemer Martijn Rozenboom. Rozenboom wordt echter geen eigenaar van het merk Score en zal de keten dan ook niet doorstarten, zo melden diverse media. De komende weken wordt gekeken of Score op een andere manier nog kan worden voortgezet.

De voorraden worden de komende maanden uitverkocht. Hoe dit precies gebeurt is niet geheel duidelijk, aangezien de mediaberichten melden dat er winkels van Score gesloten zullen worden.

Score Group B.V. en diverse dochterbedrijven waaronder denimmerk Chasin’ werden in juni failliet verklaard. Chasin’ werd eerder al verkocht aan de JOG Group, het moederbedrijf van merk Garcia en retailer Jeans Centre.

Score is opgericht door Jan Peters. Het begon in 1981 met een modewinkel in Apeldoorn onder de naam Score. Het concept is een multimerkenboetiek, een strategie die Score nog steeds hanteert. De keten verkoopt merken zoals G-Star Raw, Diesel, Replay, PME Legend, Superdry, Anerkjendt, Religion en Silent Theory.