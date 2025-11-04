Vooruitzichten: aanhoudende solide groei verwacht voor Zalando

Online retailer Zalando presenteert donderdag (6 november) de cijfers voor het derde kwartaal. Een overzicht van de verwachtingen van het bedrijf en de analisten.

De verwachtingen van het bedrijf

Voor het lopende jaar heeft Zalando een hogere omzet en een beter resultaat als doel. De uitbreiding van de activiteiten van het concern vindt plaats via nieuwe bonusprogramma's, aanbiedingen en partnerschappen. Na een goed eerste halfjaar verwacht het management in de tweede jaarhelft verdere efficiëntiewinsten op het gebied van kosten en de eerste synergie-effecten door de overname van About You .

Begin augustus heeft Zalando zijn jaarprognose bijgesteld na de aankoop van About You. Het management gaat nu uit van een omzet van 12,1 tot 12,4 miljard euro en een aangepast resultaat voor rente en belastingen (EBIT) van 550 tot 600 miljoen euro. De omzet stijgt daarmee naar verwachting met 14 tot 17 procent ten opzichte van vorig jaar, toen About You nog niet was meegerekend.

In 2024 boekte het aan de Dax genoteerde concern een omzet van circa 10,6 miljard euro en een aangepast operationeel resultaat van 511 miljoen euro.

De verwachtingen van de analisten

Analisten, geraadpleegd door Bloomberg, verwachten voor het derde kwartaal een omzet van bijna drie miljard euro, tegenover circa 2,4 miljard euro in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Het aangepaste operationele resultaat verbetert daarmee naar verwachting van ruim 92,7 miljoen naar circa 98,4 miljoen euro.

Voor het hele jaar verwachten de analisten gemiddeld een omzet van bijna 12,3 miljard euro. Het verwachte aangepaste operationele resultaat bedraagt 576 miljoen euro.