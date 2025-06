Voyado krijgt Amerikaanse meerderheidsaandeelhouder: Focus op groei in Europa

Retailtech-platform Voyado heeft een nieuwe meerderheidsaandeelhouder. Fondsen die worden beheerd door de wereldwijde investeringsmaatschappij Viking Global Investors LP ("Viking") nemen het stokje over, zo maakt het bedrijf vandaag bekend in een persbericht. De bestaande aandeelhouders – Novax, Verdane, eEquity en H&M Group – blijven betrokken, evenals de oprichters van Voyado. Met de kapitaalinjectie wil het bedrijf zijn productontwikkeling versnellen en zijn positie in Europa verder uitbouwen. De transactie moet nog worden goedgekeurd door de toezichthouders.

Voyado, met het Benelux-hoofdkantoor in Amsterdam, helpt merken bij het omzetten van klantinteracties in duurzame loyaliteit met AI-gedreven tools voor personalisatie, marketing en loyaliteitsprogramma’s. Het bedrijf wil uitgroeien tot Europa’s meest geliefde retailpartner. Naar eigen zeggen is het in Scandinavië marktleider en boekt het sterke groei in onder meer de Benelux, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Het platform wordt gebruikt door meer dan 400 retailers, waaronder H&M, Dille & Kamille, Samsøe Samsøe, The Sting en Xenos.

Viking, met een hoofdkantoor in de Amerikaanse staat Connecticut, is in 1999 opgericht door de Noorse zakenman Ole Andreas Halvorsen. De vermogensbeheerder beheert meer dan 50 miljard dollar (ongeveer 43,26 miljard euro) aan kapitaal en investeert wereldwijd in zowel publieke als private ondernemingen.

Voyado ziet sterke groei en waardering

In de afgelopen drie jaar groeide Voyado gemiddeld met 32 procent per jaar. Dankzij deze aanhoudende omzetgroei en internationale expansie is het bedrijf inmiddels winstgevend en gewaardeerd op circa 3,5 miljard Zweedse kronen (ongeveer 320 miljoen euro).

“Wij proberen niet alles voor iedereen te zijn, we bouwen oplossingen voor een sector die we door en door kennen,” zegt Mathijs Ruigrok, Sales Director Benelux bij Voyado. “Die strikte focus op retail is precies wat Viking in ons heeft doen geloven.”

Markt in transitie

De investering van Viking komt op een moment waarop de retailtechnologiemarkt in beweging is. Zo onderstreept het persbericht dat traditionele, verouderde systemen plaatsmaken voor moderne, flexibele oplossingen die retailers helpen om datagedreven en AI-ready te opereren. Het gebruiksvriendelijke en geïntegreerde platform van Voyado speelt in op deze behoefte, met als resultaat een snelgroeiend klantenbestand.

“In uitdagende tijden wordt klantloyaliteit nóg belangrijker,” aldus Erica Sandelin Ekelund, CEO van Voyado. “Onze producten helpen retailers om op een kostenefficiënte manier te groeien en de waarde van terugkerende klanten te maximaliseren. In de Nordics komt meer dan 70 procent van de omzet van onze klanten van loyale klanten – een duidelijk signaal dat loyaliteit hét verschil maakt.”