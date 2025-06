VS doen EU nieuw voorstel in handelsconflict

In het handelsconflict met de EU hebben de Verenigde Staten een nieuw voorstel ingediend.

De Europese Commissie bevestigde donderdag de ontvangst van een Amerikaans document. Het voorstel wordt nu bestudeerd, aldus Commissievoorzitter Ursula von der Leyen in de nacht van donderdag op vrijdag na een EU-top.

“We zijn bereid tot een akkoord. Tegelijkertijd bereiden we ons voor op de mogelijkheid dat er geen bevredigende overeenkomst wordt bereikt”, zei Von der Leyen. Ze voegde eraan toe: “Alle opties liggen nog op tafel.” Noch de Commissievoorzitter, noch EU-Raadsvoorzitter António Costa wilden commentaar geven op de inhoud van het voorstel.

Trump dreigt met meer tarieven

Trump wil vanaf negen juli nog meer tarieven wil invoeren als de EU de Verenigde Staten niet tegemoetkomt in handelsgeschillen. Trump rechtvaardigt zijn koers met de bewering dat hij vermeende onevenwichtigheden in de handel wil corrigeren.

Tevens moeten de tariefinkomsten dienen om zijn dure verkiezingsbelofte van grote belastingverlagingen ten minste gedeeltelijk te financieren. De Europese Commissie beschouwt de tarieven echter als ongerechtvaardigd en in strijd met de regels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO).

Von der Leyen: EU klaar voor tegenmaatregelen

Als er geen aanvaardbare overeenkomst met de Verenigde Staten komt, wil de Commissie snel tegenmaatregelen nemen. Von der Leyen benadrukte dat de EU bereid is de Europese belangen te verdedigen. Er is een lijst met "compensatiemaatregelen" besproken. Merz sprak zijn steun uit voor deze koers. “Als er geen akkoord over de tarieven komt, dan is de Europese Unie bereid en in staat om passende maatregelen te nemen”, zei hij.

Akkoord tussen China en de Verenigde Staten

In het conflict tussen China en de Verenigde Staten lijkt een stap richting de-escalatie te zijn gezet. Volgens beide landen zijn de onderhandelaars het eens geworden over het beëindigen van bepaalde handelsbeperkingen. Het Chinese ministerie van Handel meldt dat China verzoeken voor de export van "gecontroleerde goederen" zal beoordelen en goedkeuren. In ruil daarvoor zouden de Verenigde Staten een reeks "beperkende maatregelen" tegen China opheffen.

President Trump had eerder een ondertekende overeenkomst met China genoemd, maar liet veel vragen open. De Amerikaanse minister van Handel, Howard Lutnick, bevestigde vervolgens in een interview met Bloomberg dat de deal met China was ondertekend.

Vanwege de Chinese exportbeperkingen op zeldzame aardmetalen kwam de industrie buiten China onlangs sterk onder druk te staan.

Nieuwe handelsorganisatie?

Naar aanleiding van de dreigende handelsoorlogen is er in de Europese Unie een nieuw idee ontstaan: een vervanging voor de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Von der Leyen bracht tijdens de EU-top een "herziening" van de organisatie ter sprake.

Merz sprak zelfs van een "nieuw soort handelsorganisatie" die geleidelijk zou kunnen vervangen "wat we met de WTO tegenwoordig niet meer hebben". De CDU-voorzitter doelt hiermee op mechanismen voor het beslechten van handelsgeschillen. De Europese Commissie zou dergelijke mechanismen voor nieuwe handelsovereenkomsten van de EU kunnen opzetten, aldus Merz.