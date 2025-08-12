VS en China verlengen pauze in handelsconflict

De hogere importheffingen in de handel tussen de Verenigde Staten en China blijven voorlopig uitgesteld. De Amerikaanse president Donald Trump ondertekende een decreet dat een nieuwe uitstel tot 10 november om 00:01 uur (plaatselijke tijd in Washington) inhoudt. Ook het Chinese ministerie van Handel bevestigde kort daarna de nieuwe deadline.

De Verenigde Staten zijn voornemens de gesprekken met China voort te zetten om onevenwichtigheden in de handel weg te nemen, aldus het decreet. "Alle andere onderdelen van de overeenkomst blijven ongewijzigd", schreef Trump op zijn platform Truth Social. De president sprak van een uitstel van 90 dagen.

Opnieuw gesprekken tussen de Verenigde Staten en China

Sinds april hebben de Verenigde Staten de invoerrechten op Chinese goederen stapsgewijs verhoogd tot 145 procent. China reageerde met tegenheffingen tot 125 procent en legde exportcontroles op strategisch belangrijke grondstoffen. In mei kwamen beide partijen in Genève een pauze van 90 dagen overeen voor de nieuwe invoerrechten. In juni volgden verdere gesprekken in Londen.

Eind juli kwamen delegaties van de twee grootste economieën ter wereld bijeen in Stockholm voor nieuwe gesprekken over hun handelsconflict, maar zonder resultaat. Beide partijen lieten na twee dagen van handelsbesprekingen in het midden of de pauze opnieuw zou worden verlengd. De tot nu toe geldende pauze zou deze dinsdag aflopen.

De nu aangekondigde verlenging voorkomt voorlopig een escalatie van het handelsconflict. Op een later tijdstip zouden de presidenten Trump en Xi Jinping elkaar kunnen ontmoeten. Een direct gesprek tussen de twee staatshoofden wordt als cruciaal beschouwd om naast technische details ook politieke richtlijnen vast te stellen.

Conflict draait niet alleen om invoerrechten zelf

De spanningen tussen de twee landen gaan veel verder dan de kwestie van invoerrechten. China bekritiseert de Amerikaanse exportcontroles op halfgeleiders en AI-chips, die Chinese bedrijven de toegang tot moderne technologie bemoeilijken. De Verenigde Staten beschuldigen China er op hun beurt van bepaalde grondstoffen bewust achter te houden.

Pas maandag bevestigde Trump berichten in de media dat de Amerikaanse regering een aandeel van 15 procent opstrijkt bij de verkoop van AI-chips van de Amerikaanse bedrijven Nvidia en AMD aan China. Hij zei dat hij van Nvidia-topman Jensen Huang aanvankelijk zelfs twintig procent had geëist – ‘voor het land’.

Ondanks de harde woorden hebben beide regeringen recentelijk signalen van toenadering afgegeven. China toonde zich open voor vooruitgang. In een hoofdartikel van de staatskrant "Volksdagblad", het spreekbuis van de Communistische Partij, stond dat China bereid is met de Verenigde Staten substantiële vooruitgang te boeken. China blijft inzetten op een constructieve dialoog.

In tegenstelling tot veel andere landen reageerde China vanaf het begin met onmiddellijke tegenheffingen op de door de Verenigde Staten onder Trump ingevoerde strafheffingen. China deed geen eenzijdige concessies en zette in plaats daarvan consequent in op vergeldingsmaatregelen.