VS introduceert wetsvoorstel om lokale productieketen te stimuleren en Chinese productie tegen te gaan

Een nieuw Amerikaans wetsvoorstel hoopt een toename van de productie van circulaire mode aan te moedigen in een poging om de lokale toeleveringsketen van Noord-Amerika nieuw leven in te blazen en die van China tegen te gaan.

De Americas Trade and Investment Act (of de Americas Act) werd geïntroduceerd door de Amerikaanse senatoren Bill Cassidy en Michael Bennet en de Amerikaanse vertegenwoordigers Maria Salazar en Adriano Espaillat. Samen willen ze een "steeds groter en permanent handelspartnerschap van landen op het westelijk halfrond tot stand brengen en de groeiende controle van China over de wereldwijde productie en geopolitiek tegengaan". Als de wet van kracht wordt, zou deze reshoring en near-shoring van de productie stimuleren om de Amerikaanse industrie te stimuleren, Amerikaanse bedrijven aanmoedigen om hun productie weg te halen uit China en "de minimis wederkerigheid" instellen om China's handelsgat te dichten.

Andere gebieden waar het wetsvoorstel zich op richt zijn het verbeteren van de relaties tussen bepaalde landen, wat blijkt uit voorstellen zoals het creëren van een pad naar een US-Mexico-Canada Agreement (USMCA) lidmaatschap, het creëren van "een uitbreidende gemeenschap van naties gericht op het verbeteren van hemisferische integratie" en het versterken van culturele banden en integratie tussen bevolkingen.

Op het gebied van modeproductie wil de wet een subsidieprogramma opzetten om "op slaven gebaseerde Chinese textiel- en kledingarbeid" te helpen bestrijden door partnerlanden in de VS en Amerika te financieren bij het creëren van nieuwe banen in de toeleveringsketen. Er is ook een subsidie- en belastingstimuleringsprogramma voorgesteld om hergebruik en recycling van textiel aan te moedigen, met als doel afval te verminderen en een nieuwe Amerikaanse industrie op te bouwen die "duizenden" mensen werk zou kunnen bieden.

In een persbericht zei Cassidy: "We moeten het speelveld tussen vrijheidslievende democratieën en degenen die de regels uitbuiten, zoals China, weer gelijk maken. Dat doen we door ons opnieuw te richten op het westelijk halfrond om de handel te verbeteren, de productie terug te brengen naar onze kusten en een einde te maken aan de groeiende invloed van China. "Onze Amerika-wet zal economieën op het hele halfrond veerkrachtiger maken, regeringen stabieler en ons halfrond welvarender."

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited.com. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.