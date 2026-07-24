VS voert nieuwe importheffingen in: gevolgen voor Europese en Aziatische textielexport

Madrid – De president van de Verenigde Staten, Donald J. Trump, zorgt opnieuw voor opschudding in de handelsbetrekkingen van het land met zijn belangrijkste handelspartners en de grootste economieën ter wereld. Hij kondigt nieuwe, aanvullende douanetarieven aan voor 60 economieën. Deze nieuwe tarieven variëren van 10 tot 12,5 procent. Daarnaast zijn er speciale tariefquota voor textiel uit Bangladesh, Cambodja, Indonesië en Maleisië, afhankelijk van de import van Amerikaans textiel en katoen.

De handelsoorlog die in april 2025 begon, vanaf de door hem uitgeroepen “Dag van de Bevrijding”, had als oorzaak de vermeende oneerlijke en onevenwichtige handelsrelaties van de Verenigde Staten met zijn belangrijkste handelspartners. De spanningen met China, Canada en Mexico werden toegeschreven aan de gebrekkige controle op, of zelfs het aanmoedigen van, de invoer van fentanyl. Dit keer ligt de focus op goederen die geproduceerd zijn door dwangarbeid en slavenarbeid. De invoer van dergelijke goederen is verboden in de Verenigde Staten. De regering-Trump wil dit verbod volledig handhaven. Dit volgt op een onderzoek door de United States Trade Representative (USTR), een Amerikaanse overheidsinstantie, naar het beleid en de praktijken van 60 economieën met betrekking tot dwangarbeid.

Uit het onderzoek, zoals vermeld in een memorandum van de president van 23 juli 2026, blijkt dat de 60 onderzochte economieën beleid en praktijken hanteren die in strijd zijn met het Amerikaanse verbod op goederen geproduceerd door dwangarbeid. Dit gebeurt op verschillende manieren. Sommige landen, zoals Canada, Ecuador, de Europese Unie, Mexico en Pakistan, hebben wetten die de import verbieden, maar handhaven deze niet effectief. Andere landen komen hun toezeggingen om de import van dergelijke producten te verbieden nog niet na. Weer andere hebben slechts een gedeeltelijk tariefstelsel om de import te voorkomen, of hebben helemaal geen maatregelen getroffen. De Amerikaanse regering wil met deze maatregelen het importverbod op goederen geproduceerd door dwangarbeid effectief handhaven.

Met tarieven van 10 tot 12,5 procent voor 60 economieën

Met dit doel en op basis van de onderzoeksresultaten van de USTR, heeft de president van de Verenigde Staten de USTR gemachtigd om douanetarieven van 10 tot 12,5 procent op te leggen aan alle 60 onderzochte economieën. Dit zijn algemene tarieven, maar er zijn uitzonderingen. Deze gelden voor grondstoffen waarvan de aanvoer in gevaar kan komen, en voor producten die de economie kunnen ‘verstoren’. Ook producten die niet in voldoende mate in de Verenigde Staten kunnen worden geproduceerd of uit andere bronnen kunnen worden verkregen, zijn uitgezonderd. Een andere uitzondering geldt voor producten waarbij de nieuwe tarieven niet effectief zouden zijn om de handel in goederen uit dwangarbeid te stoppen. Tot slot zijn er uitzonderingen voor ‘bepaalde producten’ uit Argentinië, Bangladesh, Cambodja, Ecuador, El Salvador, de Europese Unie, Guatemala, Indonesië, Jordanië, Maleisië, Zwitserland, Taiwan en het Verenigd Koninkrijk. Deze uitzonderingen moeten deze economieën aanmoedigen om wetten tegen dwangarbeid effectief in te voeren en na te leven.

Afgezien van de uitzonderingen, en zoals vastgelegd in het presidentiële memorandum, heeft president Trump opdracht gegeven om vanaf vrijdag 24 juli 2026, 00:01 uur Eastern Time, een extra tarief van plus 10 procent te heffen op import uit Argentinië, Bangladesh, Cambodja, Canada, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, India, Indonesië, Jordanië, Maleisië, Mexico, Pakistan, Sri Lanka, het Verenigd Koninkrijk en Trinidad en Tobago.

Daarnaast is bepaald dat producten uit de Europese Unie en Taiwan een minimumtarief van 10 procent krijgen, indien het oorspronkelijke tarief lager is. Voor producten uit Japan, Zuid-Korea en Zwitserland wordt dit minimumtarief 12,5 procent.

Tot slot wordt voor de overige onderzochte economieën een extra tarief van plus 12,5 procent ingevoerd. Dit is de zwaarste maatregel uit het memorandum van Donald Trump. Deze is gereserveerd voor economieën die volgens het USTR-onderzoek het minst vastberaden zijn in het verbieden van de import en productie van goederen die door dwang- en slavenarbeid tot stand komen.

Speciale tariefquota voor textielproducten uit Bangladesh, Cambodja, Indonesië en Maleisië

Als tweede deel van zijn presidentiële decreet heeft Trump de USTR opgedragen om zo snel mogelijk een speciaal tariefcontingent vast te stellen voor enkele van de belangrijkste Aziatische textielproducerende landen, met name Bangladesh, Cambodja, Indonesië en Maleisië. De Verenigde Staten zullen voor deze landen een speciaal tariefstelsel invoeren met een initiële duur van drie jaar. Het doel is de import van zowel Amerikaanse textielproducten als in de Verenigde Staten geteeld katoen door deze vier landen te stimuleren. Hierdoor kunnen zij hun ‘afhankelijkheid van input’ uit andere bronnen verminderen, die ‘waarschijnlijk meer input uit dwangarbeid bevatten’. Deze opmerking lijkt, hoewel niet expliciet genoemd, duidelijk gericht te zijn op China en het controversiële katoen uit Xinjiang. De invoer van deze grondstof, zowel ruw als verwerkt in kleding en textiel, is sinds januari 2021 verboden in de Verenigde Staten vanwege de link met vermeende slavenarbeid van de Oeigoerse minderheid, waartoe de Chinese overheid hen zou dwingen.

Als tegenprestatie voor deze potentiële import, geeft de president de USTR de opdracht om de tariefcontingenten voor de vier Aziatische productielanden tijdig aan te passen. Hierdoor kan ‘een bepaald volume’ textiel en kleding uit Bangladesh, Cambodja, Indonesië en Maleisië de Verenigde Staten binnenkomen, volledig vrijgesteld van de nieuw opgelegde tarieven. De hoeveelheid textiel en kleding wordt bepaald ‘op basis van de import van Amerikaanse input’ en ‘de import van Amerikaans katoen’ door elk van deze vier landen.

Nieuwe douanetarieven opgelegd door de VS

Nieuwe douanetarieven opgelegd door de VS, per economie 1. Algerije – plus 12,5 procent

2. Angola – plus 12,5 procent

3. Argentinië – plus 10 procent

4. Australië – plus 12,5 procent

5. Bahama's – plus 12,5 procent

6. Bahrein – plus 12,5 procent

7. Bangladesh – plus 10 procent

8. Brazilië – plus 12,5 procent

9. Cambodja – plus 10 procent

10. Canada – plus 10 procent

11. Chili – plus 12,5 procent

12. China, Volksrepubliek – plus 12,5 procent

13. Colombia – plus 12,5 procent

14. Costa Rica – plus 12,5 procent

15. Dominicaanse Republiek – plus 12,5 procent

16. Ecuador – plus 10 procent

17. Egypte – plus 12,5 procent

18. El Salvador – plus 10 procent

19. Europese Unie – 10 procent (minimum totaal)

20. Guatemala – plus 10 procent

21. Guyana – plus 12,5 procent

22. Honduras – plus 10 procent

23. Hongkong, China – plus 12,5 procent

24. India – plus 10 procent

25. Indonesië – plus 10 procent

26. Irak – plus 12,5 procent

27. Israël – plus 12,5 procent

28. Japan – 12,5 procent (minimum totaal)

29. Jordanië – plus 10 procent

30. Kazachstan – plus 12,5 procent

31. Koeweit – plus 12,5 procent

32. Libië – plus 12,5 procent

33. Maleisië – plus 10 procent

34. Mexico – plus 10 procent

35. Marokko – plus 12,5 procent

36. Nieuw-Zeeland – plus 12,5 procent

37. Nicaragua – plus 12,5 procent

38. Nigeria – plus 12,5 procent

39. Noorwegen – plus 12,5 procent

40. Oman – plus 12,5 procent

41. Pakistan – plus 10 procent

42. Peru – plus 12,5 procent

43. Filipijnen – plus 12,5 procent

44. Qatar – plus 12,5 procent

45. Rusland – plus 12,5 procent

46. Saoedi-Arabië – plus 12,5 procent

47. Singapore – plus 12,5 procent

48. Zuid-Afrika – plus 12,5 procent

49. Zuid-Korea – 12,5 procent (minimum totaal)

50. Sri Lanka – plus 10 procent

51. Zwitserland – 12,5 procent (minimum totaal)

52. Taiwan – 10 procent (minimum totaal)

53. Thailand – plus 12,5 procent

54. Trinidad en Tobago – plus 10 procent

55. Turkije – plus 12,5 procent

56. Verenigde Arabische Emiraten – plus 12,5 procent

57. Verenigd Koninkrijk – plus 10 procent

58. Uruguay – plus 12,5 procent

59. Venezuela – plus 12,5 procent

60. Vietnam – plus 12,5 procent