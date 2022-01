Waarde kledingmerk Skims van Kim Kardashian verdubbeld tot 3,2 miljard dollar

Skims, het kledingmerk van realityster Kim Kardashian West, is de afgelopen negen maanden in waarde verdubbeld tot 3,2 miljard dollar, melden diverse internationale bronnen waaronder WWD. Omgerekend komt dit neer op zo’n 2,8 miljard euro.

Het merk maakte donderdag bekend dat het 240 miljoen doller (215 miljoen euro) heeft opgehaald in een financieringsronde, geleid door Lone Pine Capital. Met de kapitaalinjectie zegt het bedrijf verder te willen innoveren en uit te breiden naar het buitenland.

Skims, opgericht in 2019, is gespecialiseerd in shape- en loungewear, lingerie en nachtkleding. Gedurende de coronacrisis zag het merk de productverkoop stijgen (tegenover WWD verklaarde Kardashian dat de online verkoop in 2020 ‘verviervoudigde’) door de groeiende behoefte aan comfortabele kleding. Kardashian zelf blijft de grootste aandeelhouder van Skims en daarnaast heeft ook medeoprichter en directeur Jens Grede een belang in het bedrijf. Tegenover persbureau Bloomberg verklaren zij dat er op korte termijn geen plannen zijn om het bedrijf te verkopen, al sluiten ze niet uit dat dit ooit wel het geval zal zijn.

Tijdens de Olympische Winterspelen in Peking zullen alle Amerikaanse sporters in Skims gekleed zijn. Eerder was dat ook in Tokio het geval. Kardashian en Grede zien het als een kans om het merk in de kijker te spelen bij buitenlandse consumenten. In 2022 verwacht het bedrijf een omzet van 400 miljoen dollar (omgerekend 359 miljoen euro) te draaien.