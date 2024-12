Waarde Top 100 beursgenoteerde modebedrijven verdubbeld in 10 jaar

De gecombineerde marktkapitalisatie van de top 100 beursgenoteerde kledingbedrijven in de FashionUnited Top100 Index is in het afgelopen decennium gestegen van $ 1 biljoen naar meer dan $ 2 biljoen, wat duidt op een substantiële groei en vertrouwen van investeerders in de sector.

FashionUnited, een toonaangevend wereldwijd platform voor modeprofessionals, heeft vandaag de nieuwste update van zijn Top 100 Index gepubliceerd, waaruit een opmerkelijke groei van de modebranche in de afgelopen 10 jaar blijkt. De index, die de marktkapitalisatie van 's werelds 100 grootste beursgenoteerde modebedrijven volgt, overschrijdt nu voor het eerst de $ 2 biljoen, meer dan een verdubbeling in waarde sinds de start in 2014.

In het afgelopen decennium zijn 25 bedrijven van de lijst verdwenen door overnames of ‘delistings’ van de beurs om verschillende redenen. Vijfentwintig nieuwe bedrijven zijn aan de lijst toegevoegd, voornamelijk als gevolg van succesvolle beursintroducties in de afgelopen jaren. On Holding, Dr. Martens, The RealReal, About You, Mytheresa, Asos, Allbirds, Global Fashion Group, Rent the Runway, Lanvin Group, Aritzia en Groupe Dynamite zijn verwelkomd op de verschillende beurzen wereldwijd. Deze nieuwste index update benadrukt de veerkracht en het aanpassingsvermogen van de sector te midden van een snel veranderend retaillandschap.

De top 10 is relatief consistent gebleven, waarbij alleen EssilorLuxottica en Ross Stores recentelijk tot de top zijn toegetreden. De top 10 alleen is gegroeid tot meer dan $ 1,4 biljoen, waarbij Hermès de grootste winst heeft geboekt en zijn waarde bijna vertienvoudigd heeft in vergelijking met 10 jaar geleden.

De huidige top 10 modebedrijven:

LVMH

Hermès

Inditex

TJX Companies

Nike

EssilorLuxottica

Christian Dior

Fast Retailing

Richemont

Ross Stores

Enkele bevindingen uit de bijgewerkte index:

E-commerce giganten domineren: de bijgewerkte index weerspiegelt de opkomst van e-commerce, waarbij online retailers en merken met sterke digitale strategieën topposities innemen.

Duurzaamheid staat centraal: bedrijven die prioriteit geven aan duurzame praktijken en ethische inkoop zien een toenemende belangstelling van investeerders en marktwaardering.

Luxe merken blijven sterk: ondanks economische onzekerheden behouden luxemerken hun waarde en tonen ze groeipotentieel.

De FashionUnited Top 100 Index is een waardevolle bron voor iedereen die geïnteresseerd is in de kledingindustrie en biedt een uitgebreid overzicht van de markt en de belangrijkste spelers. De index wordt maandelijks bijgewerkt en is gratis beschikbaar op de FashionUnited website. >> FashionUnited Top 100