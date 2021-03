Waardering Klarna binnen half jaar meer dan verdubbeld

Het koop-nu-betaal-later-programma Klarna zegt 1 miljard dollar (833 miljoen euro) te hebben opgehaald tegen een waarde van 31 miljard dollar (25,8 miljard euro), dat is drie keer zoveel als de waardering die investeerders het Zweedse betalingsbedrijf toekenden tijdens de laatste financieringsronde.

De waardering van Klarna is mede omhoog gegaan door de snelle groei in de VS. Het oorspronkelijke doel van het bedrijf was om 500 miljoen dollar op te halen. De grote vraag van investeerders heeft geleid tot de groei van het bedrijf. In september werd Klarna nog gewaardeerd op 10,6 miljard dollar.

Op dit moment heeft Klarna wereldwijd ongeveer 90 miljoen gebruikers en de VS zal tegen het einde van 2021 de grootste markt van Klarna zijn, na Duitsland. Vorige week zei het bedrijf dat het 20 grote Amerikaanse merken had gecontracteerd en een miljoen nieuwe klanten per maand had aangetrokken in het laatste kwartaal van 2020.

Met de dienst van Klarna kunnen gebruikers in vier rentevrije termijnen betalen wanneer ze online of in de winkel aankopen doen. Ze bieden ook spaarrekeningen en andere bankdiensten aan.

Ondanks de populariteit van de dienst onder klanten, zijn overheden bezorgd dat dit mensen aanmoedigt om meer uit te geven dan ze zich kunnen veroorloven, wat uiteindelijk kan leiden tot een economische crisis. Klarna heeft als doel de creditcardindustrie uit te dagen, omdat zij hun methode als eerlijker beschouwen en klanten de kans bieden om vier maanden lang geen rente te betalen.

Er wordt steeds meer gespeculeerd over wanneer Klarna een naar de beurs zal gaan. Het bedrijf heeft onlangs een financieel directeur aangenomen, wat leidt tot verdere speculaties dat een beursgang spoedig zou kunnen plaatsvinden. Klarna’s huidige financiers zijn Silver Lake, Sequoia Capital, GIC, BlackRock Inc. en HMI Capital.

Beeld: via klarna.com

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.COM, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.