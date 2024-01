‘Waardering voor ambacht en Italiaanse stijl’ stuwen resultaten Tod’s S.p.A. in 2023

De Italiaanse modegroep Tod’s Sp.A. heeft een goed jaar achter de rug als men kijkt naar de omzet. De groep behaalde een omzetplus van 11,9 procent waardoor de omzet neerkwam op 1,1 miljard euro, zo blijkt uit de voorlopige financiële cijfers van het bedrijf.

Op alle vlakken behaalde de groep groei, zowel per merk, als per segment én per regio. CEO en voorzitter van Tod’s S.p.A., Diego Della Valle, geeft in het financiële statement aan dat de wereldwijde trend van waardering van ambacht en de Italiaanse stijl het bedrijf geen windeieren legt en de diverse merken van de groep gewild maakt. Tod’s S.p.A. is namelijk niet alleen het moederbedrijf van Tod’s, maar ook van de merken Roger Vivier, Fay en Hogan.

Tod’s S.p.A. plust met 11,9 procent dankzij ‘waardering voor ambacht en Italiaanse stijl’

Het merk Roger Vivier behaalde de hoogste groei, namelijk 16,5 procent ten opzichte van een boekjaar eerder. Hoewel het schoenenmerk de hoogste groei noteerde, is het niet het merk dat de meeste omzet binnenhaalt. Dit is nog steeds het vlaggenschip Tod’s met een omzet van 562 miljoen euro. Het haalt hiermee ruim de helft van de totale omzet van de groep binnen.

Wie de omzet opbreekt in de segmenten waarin de merken aanwezig zijn, wordt veruit het meeste geld verdiend met de verkoop van schoenen. Deze verkoop is goed voor 857 miljoen euro. De verkoop van lederen goederen en accessoires staat op de tweede plek en de verkoop van kleding staat met 79,1 miljoen euro onderaan.

De grootste markt voor Tod’s S.p.A. is het vasteland van China (dit wordt specifiek zo genoemd in de verslagen). Hier wordt 356,7 miljoen euro van de totale omzet behaald. In het boekjaar 2023 herstelde de markt zich ook ten opzichte van een jaar eerder. In vergelijking met 2022 nam de verkoop van Tod’s S.p.A. met 24 procent toe.

Thuisland Italië volgt op de tweede plek van grootste afzetmarkt. Hier werd 263 miljoen euro aan omzet gedraaid in het boekjaar. Europa exclusief Italië, behaalt bijna evenveel omzet als Italië alleen en zit er enkele tientallen miljoenen onder. In geheel Amerika (Noord-, Midden- en Zuid) steeg de omzet van de groep maar licht met enkele procenten.