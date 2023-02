Waarom de mode-industrie worstelt om haar afhankelijkheid van synthetische vezels te doorbreken

Tegen een achtergrond van klimaatnood zijn synthetische vezels, die meer dan twee derde van de globale textiel uitmaken, een belangrijke oorzaak geworden van de huidige afvalcrisis in de modesector. Maar in plaats van af te nemen, neemt het gebruik ervan toe. Toch zijn de meeste synthetische vezels niet recycleerbaar.

In haar nieuwe rapport "Synthetics Anonymous 2.0" werpt de Changing Markets Foundation licht op het gebrek aan vooruitgang van de mode-industrie bij het afstappen van haar afhankelijkheid van synthetische vezels. Het onderzoek waarschuwt dat de afvalcrisis nog lang niet voorbij is, omdat "de industrie de ernst van het probleem nog steeds niet inziet". Het rapport legt ook het gebrek aan transparantie van merken over hun toeleveringsketens van synthetische vezels bloot.

De bevindingen van het rapport zetten duidelijk vraagtekens bij het streven van merken naar "meer verantwoorde mode". Modemerken blijven afhankelijk van synthetische vezels en dit is de afgelopen vijf jaar niet veranderd. Om dit gebruik te verhullen, streven velen er ook naar hun aandeel van zogenaamd "duurzame" materialen, vooral gerecycleerde kunststoffen (voornamelijk polyester en nylon), te vergroten. "Groene claims die polyester uit gerecycleerde polyethyleentereftalaatflessen (PET) benadrukken, de belangrijkste duurzaamheidsstrategie voor kunststoffen, konden het afgelopen jaar echter op steeds meer kritiek rekenen van regelgevers en consumenten (die op hun hoede zijn voor misleidende groene claims),” hekelt het rapport de greenwashing-praktijken van merken, met vage beweringen over "duurzame" of "betere" materialen, of "hoogwaardige" of "milieuvriendelijke" vezels.

Hoe kunnen we de echte betrokkenheid van modemerken meten?

Voor dit onderzoek heeft de Changing Markets Foundation een vragenlijst gestuurd naar 55 modemerken. De vragenlijst behandelde onderwerpen zoals het gebruik van synthetische vezels, leveranciers van synthetische vezels, gebruik van gerecycleerde vezels en toezeggingen om synthetische vezels geleidelijk af te schaffen. Merken en detailhandelaren werden vervolgens ingedeeld in vier categorieën: "leiders", "kan beter", "achterblijvers" en "rode zone". In totaal reageerden 31 van de 55 merken (56 procent) op de enquête. Dit is lager dan in 2021, toen 39 van de 46 onderzochte merken (85 procent) reageerden.

Uit het onderzoek bleek dat van de 55 wereldwijde merken en detailhandelaren die dit jaar werden geanalyseerd, slechts één bedrijf (Reformation) als "leider" werd aangemerkt. De onderneming heeft zich ertoe verbonden om tegen 2030 het gebruik van synthetische vezels uit te bannen en tegen 2025 alle synthetische vezels (nieuw en gerecycleerd) tot minder dan één procent van het totale aanbod te beperken.

22 bedrijven (40 procent) bevonden zich in de "rode zone", met weinig of geen transparantie over hun strategie voor het gebruik van synthetische vezels. Van de 33 ondernemingen die hun volume en percentage gebruikte synthetische vezels rapporteerden, bleek dat het ultra fast fashion modemerk Boohoo het hoogste gebruik van synthetische vezels had in verhouding tot zijn totale jaarlijkse vezelverbruik (64 procent). Het is ook het merk waarvan de meeste textielproducten polyester bevatten (54 procent). 14 van de 55 merken (25 procent) hebben hun gebruik van synthetische vezels verhoogd, zowel wat betreft het percentage van de totale vezelmix als het totale volume in deze periode. Tegen een achtergrond van toenemende klimaatnood, terwijl veel andere sectoren ernaar streven hun activiteiten koolstofvrij te maken, toont een kwart van de grootste bedrijven in de mode-industrie een toegenomen afhankelijkheid van stoffen op basis van fossiele brandstoffen.

In het rapport staat ook dat de meeste merken vaag zijn over de klimaatkwestie. "Als we kijken naar de klimaatdoelstellingen van de mode-industrie, zien we dat de merken niet zo ambitieus zijn als hun vlaag van persberichten en 'net zero'-marketingcampagnes ons doen geloven. Zo hebben zes van de 55 bedrijven (10 procent van de deelnemers) geen klimaatdoelstellingen vastgesteld.

De Changing Market Foundation zit achter dit rapport, waarin door middel van onderzoek de onverantwoorde praktijken van bepaalde modebedrijven aan de kaak worden gesteld. Samen met andere verenigingen en NGO's lanceert de Stichting acties om misleidende praktijken aan de kaak te stellen en modemerken aan te moedigen echte verbintenissen aan te gaan.

Dit artikel is eerder gepubliceerd op FashionUnited FR. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.