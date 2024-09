Waarom geen enkele modeondernemer AI kan negeren

"Het stomste wat je kunt doen is kunstmatige intelligentie negeren," vertelt Max Pinas. Software waarin AI (Artificial Intelligence) in verwerkt zit wordt gebruikt door de grootste spelers in de mode. Althans, zo lijkt het op Emerce Fashion, het mode-evenement waar honderden fashion-forward professionals uit binnen- en buitenland samenkomen om het te hebben over de toekomst van het modeondernemerschap.

Hoewel er een mate van concurrentie in de lucht hangt (als ondernemer is het delen van jouw geniale oplossing met de concurrent niet slim), lijken de sprekers tijdens het event in het cultureel centrum Pakhuis de Zwijger in Amsterdam zich bewust van het feit dat groei voor een ander vaak ook groei voor jezelf kan betekenen. Er worden belangrijke tips gedeeld, vooral over het gebruik van AI. Als industrie is het cruciaal om zo veel mogelijk mensen klaar te stomen voor de toekomst.

AI is onderdeel van de cultuur geworden

Mensen raken snel gewend aan nieuwe technologie, heeft de Nederlandse programmamaker en cameraman Frans Bromet in beeld gebracht toen hij in 1998 een video waarin mensen lieten weten dat er helemaal geen behoefte was aan een mobiele telefoon. "De hele tijd bereikbaar zijn? Dat lijkt me niks!" vertelt iemand in het filmpje dat te zien is op YouTube. Net zoals de mobiele telefoon, waar mensen aanvankelijk huiverig voor waren maar nu bijna iedereen er minstens één van heeft, is AI nu ook onderdeel van onze cultuur.

"Toen ik jaren geleden mensen vertelde dat ze via hun mobiel betalingen zouden doen, werd ik voor gek verklaard," vertelt AI- en UX-expert Pinas. Nu zegt hij dat AI de nieuwe technologische ontwikkeling is waar mensen snel aan zullen wennen. Dit inzicht kwam door zijn zoon, die al op de dag dat ChatGTP werd gelanceerd de tool gebruikte om zijn huiswerk mee te maken. De snelheid van de adoptie deed Pinas beseffen dat AI binnen een mum van tijd de wereld zou gaan veroveren.

Fysiek en online dansen de tango

Tijdens de talk van Suitsupply lijkt iedereen wat rechterop te zitten. Na een lastige coronaperiode lijkt Suitsupply namelijk te floreren. Verkoopt het bedrijf nog wel pakken dan, is de hoofdvraag van de talk. De omzet van het bedrijf steeg met 11 procent, van 499 miljoen euro in 2022 naar 553 miljoen euro in 2023, aldus Quote laatst. De nettowinst groeide mee, van 8 miljoen euro in 2022 naar 30 miljoen euro een jaar later. “20 procent van onze omzet komt van digitale kanalen," deelt Wietse Smits, strateeg bij Suitsupply.

Elke look van Suitsupply is onderbouwd met een schat aan data Credits: FashionUnited

Een schijndilemma is dat modeondernemers moeten kiezen tussen fysiek en online. Fysiek en online versterken elkaar juist, zegt datawetenschapper Carl Greif van Suitsupply. Het succes van het modebedrijf ligt in de naadloze samenwerking tussen de digitale wereld, waar datakenners voor nodig zijn, en fysieke winkels, waar deskundige style experts het verschil maken.

In de winkels van Suitsupply zorgen style experts ervoor dat kledingcombinaties bij elkaar passen, zo klinkt het tijdens de talk. Grote hoeveelheden informatie over aankopen van klanten worden in een AI-systeem ingevoerd. Dit systeem analyseert de gegevens en geeft waardevolle inzichten door aan de medewerkers in de winkels. Data wordt ook gebruikt om te controleren of artikelen op voorraad zijn. Wanneer een klant iets koopt, ontvangt hij of zij een gepersonaliseerde nieuwsbrief met suggesties om de outfit compleet te maken via de 'Look Builder', een tool waarmee talloze combinaties op verschillende modellen kunnen worden gecreëerd.

Het succes van Suitsupply heeft te maken met de naadloze samenwerking tussen de digitale wereld, waar datakenners voor nodig zijn, en fysieke winkels, waar deskundige style experts het verschil maken. Credits: FashionUnited

AI als tool om je doel te bereiken

ChatGPT kan binnen enkele seconden aanbevelingen doen. Met Midjourney kun je afbeeldingen bewerken om collecties te visualiseren voordat ze worden geproduceerd, en met Adobe Firefly kun je zelfs bewegende beelden, zoals catwalkvideo’s, aanpassen naar jouw wensen.

Pinas deelt een slide met handige tools voor mensen in de mode. Credits: FashionUnited

Een belangrijke tip van Pinas en andere experts tijdens Emerce Fashion is om als modeondernemer beter eerder dan later aan de slag te gaan met AI-programma's. De programma's die werken op kunstmatige intelligentie zijn snel en je kunt ze zo effectief mogelijk opstellen dat ze aan de behoeften van je klanten voldoen.

Het menselijk brein heeft een bepaalde capaciteit. Technologie kan veel meer onthouden, zo vertelt ondernemer Aljoscha Gielkens. Een aspect van het vak dat veel headspace eist zijn kosten van retourzendingen. De klant stuurt frequent iets terug wanneer het niet past, zo stelt Greet Dekocker, Managing Director van Becom.

Modemerken zoals Vanessa Bruno, Sandro, Maje en Ba&sh werken daarom samen met de AI-gedreven 'sizing tool' Fringuant. Balmain werkt samen met Bods. Inditex-merk Bershka werkt met 3DLook. Marc Cain gebruikt met Sizekick. Of je doel met AI nu is om meer omzet te genereren door klanten te helpen de juiste gepersonaliseerde look te vinden. Er zijn talloze AI-programma’s en tools op de markt die werk snellen en efficiënter maken.

Maar wie kritisch is valt op dat AI een soort 'blackbox' of zwarte doos is. Het is er, maar hoe het werkt, van binnen, is niet helemaal duidelijk. Hoewel AI gemak biedt, roept het ook fundamentele vragen op over privacy en intellectueel eigendom.