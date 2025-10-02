Waarom verkoopt Vestiaire Collective carbon credits?

De vermindering van de milieu-impact is al jaren een belangrijk marketingargument voor bedrijven in tweedehands mode. Maar met de aankondiging van de verkoop van koolstofkredieten (of carbon credits), zet platform Vestiaire Collective een nieuwe stap.

Een originele aanpak

“Het is veel meer dan een financiële innovatie: het is het bewijs dat circulariteit een concrete en meetbare impact genereert”, aldus Dounia Wone, directrice impact bij Vestiaire Collective, in een persbericht. Ze prijst hiermee een unieke operatie in de tweedehands modesector: de omzetting van een CO2-besparing in koolstofkredieten. Deze besparing wordt gerealiseerd door de aankoop van tweedehands artikelen in plaats van nieuwe producten.

Met andere woorden, Vestiaire Collective geeft kredieten uit die de vermeden uitstoot kwantificeren wanneer consumenten op hun platform kopen. Hier worden tweedehands kleding en accessoires verkocht in plaats van nieuwe artikelen.

Voor het bedrijf is het doel tweeledig. Ten eerste is het marketinggericht, om de meetbare milieuvoordelen van zijn bedrijfsmodel aan te tonen. Maar het is ook financieel, aangezien het bedrijf begin oktober 55.000 gecertificeerde koolstofkredieten te koop aanbiedt. Het bedrijf preciseert dat de opbrengsten uit deze verkoop ‘worden geherinvesteerd in activiteiten die de robuustheid en het volume van de door Vestiaire Collective vermeden uitstoot direct versterken, zoals de curatie van de catalogus of impactmarketing’.

Ter herinnering, een koolstofkrediet is een certificaat dat de vermindering van één ton kooldioxide (CO2) of een equivalent ander broeikasgas vertegenwoordigt. Hier zijn de 55.000 gecertificeerde kredieten niet gekoppeld aan projecten zoals herbebossing of hernieuwbare energie, zoals traditioneel het geval is. Ze komen overeen, zoals Vestiaire Collective uitlegt, met ‘uitstoot die al is vermeden op het moment dat een klant een tweedehands artikel kiest in plaats van een nieuw’.

The Carbon Credit System. Credits: graphique transmis par Vestiaire Collective.

Een aanpak die vragen oproept

Door te kiezen voor een aanpak waarbij een tweedehands gekocht kledingstuk op de tweedehandsmarkt komt met een ‘milieubagage’ (productie-impact) die als nul wordt beschouwd, begeeft het Franse bedrijf zich echter op glad ijs. De methodologie van Inuk, het door Vestiaire Collective ingeschakelde certificeringsbedrijf, roept inderdaad vragen op.

Volgens het document dat de aanpak beschrijft, richt de methodologie zich uitsluitend op de impact van de aankoop van een tweedehands artikel ten opzichte van een nieuw artikel. De milieu-impact van de bedrijfsvoering van het platform van Vestiaire Collective wordt buiten beschouwing gelaten. Denk hierbij aan het transport van artikelen, verpakkingen, het functioneren van kantoren, IT-servers of marketing.

Bovendien ondersteunt de verkoop van koolstofkredieten de aankoop van kleding, wat, ook al is het tweedehands, problematisch is. Men zou inderdaad kunnen stellen dat de kredieten niet ‘klassieke’ uitgaven zoals marketing zouden moeten financieren. In plaats daarvan zouden ze moeten dienen voor fondsen bestemd voor klimaatoplossingen.