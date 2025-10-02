Waarom zo weinig hennep in de denimindustrie? Fashion for Good start onderzoek

Over hennep wordt al jaren lovend gesproken in de denimindustrie. Waarom schaalt het dan niet op? Fashion for Good kondigt een nieuw project aan om dat uit te zoeken met innovatieve startups en commerciële partners Bestseller, C&A, Reformation, PDS Limited en Target. Er doen ook twee denim producenten mee: Bossa (Turkije) en Nice Denim (Bangladesh).

In twaalf maanden wil het consortium proberen om met twee hennepinnovaties een stevige stof te weven die voor de helft uit denim bestaat. Nu komt de industrie niet verder dan twintig procent, omdat het lastig is om met hennep dezelfde look en feel te krijgen als bij katoen.

Het gaat om technologieën van Seff, een bedrijf uit Leeds, en het Amerikaanse Fibre52. Seff is gespecialiseerd in 'cottonized hemp': hennepvezels die bewerkt zijn tot een katoenachtig materiaal dat goed spinbaar is. Fibre52 ontwikkelt toepassingen met groene chemie, en gaat voor het project op zoek naar het zachte gevoel dat consumenten gewend zijn in een ‘gewone’ spijkerbroek.

Uit eerder onderzoek blijkt dat hennep in potentie veel duurzamer is dan katoen. Het gewas heeft minder water nodig, groeit snel, en is van nature resistent tegen veelvoorkomende plagen en ziektes. Daardoor zijn er nauwelijks pesticiden nodig. De plant is daarnaast gunstig voor het bodemleven: de diepe wortels helpen de bodemstructuur te verbeteren en erosie tegen te gaan.

Ter validatie wordt de nieuwe ‘miniketen’ getest in de fabrieken van Bossa en Nice Denim. De gewenste uitkomst is niet direct grootschalige hennepproductie, maar een helder perspectief voor de industrie. Kan hennep zich daadwerkelijk meten aan katoen, en maakt het zijn duurzame belofte waar?