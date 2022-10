Waarschijnlijk meer kortingen dit feestdagenseizoen terwijl detailhandelaren zwarte cijfers proberen te behouden ondanks inflatie

Winkelen voor de feestdagen is een reus om rekening mee te houden. Tussen de vele feestdagen voor cadeaus tussen in december is het een van de drukste tijden van het jaar voor detailhandelaren. Van Black Friday tot de dag voor Kerstmis verwachten detailhandelaren een piek in het het aantal passanten, en allemaal hopen ze om hun vierde kwartaal en fiscale jaar na de feestdagen met een goed gevoel af te sluiten.

Dit seizoen moeten de winkeliers echter niet alleen rekening houden met het uitzinnige winkelpubliek, maar ook met de inflatie. De inflatie drukt op de portemonnee van de consument, waardoor hij minder beschikbaar inkomen overhoudt. Door de bezorgdheid over de gevolgen van de inflatie voor het winkelen tijdens de feestdagen, zullen detailhandelaren waarschijnlijk meer aanbiedingen doen om te proberen in de zwarte cijfers te blijven ondanks de inflatie.

Detailhandelaren proberen hun overtollige voorraden weg te werken en de feestdagen worden gezien als een uitgelezen moment daarvoor. Prijsverlagingen voor kleding, televisie en meubels worden gezien als een grote aantrekkingskracht voor klanten. Nu we ons in een recessie bevinden, is besparen belangrijker dan ooit, en kortingen zijn een belangrijke manier om klanten aan te trekken.

Tijdens de wereldwijde COVID-19 pandemie konden detailhandelaren eindelijk ontsnappen aan de cyclus van promotionele prijzen en kortingen. Nu zijn promotionele prijzen en kortingen een redding voor detailhandelaren. Consumenten waren na de pandemie gewend geraakt aan het idee dat dingen meer kosten door problemen met de toeleveringsketen, en ze waren geconditioneerd om hogere prijzen en de volle prijs voor artikelen te betalen.

Hoewel problemen met de bevoorradingsketen in de detailhandel nog steeds veel voorkomen, houden detailhandelaren nu overtollige voorraden aan. Om de schappen gevuld te houden, kochten ze te veel. Hoewel deze recessie uniek is omdat mensen nog steeds geld uitgeven, is het voor inkopers moeilijk om van tevoren te voorspellen wat het winkelend publiek wil. Niet alleen worden promoties en kortingen op producten van het nieuwe seizoen verwacht als onderdeel van de feestdagen, maar detailhandelaren zullen dit gebruiken als een kans om hun best te doen om overtollige voorraden van eerder dit jaar weg te werken met fikse kortingen.

Detailhandelaren grijpen naar kortingen om van hun voorraad af te komen

Volgens een recent artikel van The Wall Street Journal staan detailhandelaren als Macy's Inc., Walmart en Target onder druk van de consument om nog meer af te prijzen. Al deze detailhandelaren hebben de vraag van de klanten verkeerd ingeschat en hebben kortingen toegepast om zich te ontdoen van overtollige voorraden.

In het artikel staat verder dat in augustus 2022 in de kleding- en schoenenindustrie de beschikbare kortingen met 1,43 procentpunt zijn gestegen, tegenover een daling van 3,29 procentpunt een jaar eerder. In augustus bedroeg de gemiddelde korting bij kleding- en schoenenwinkels 16 procent, tegen 15 procent een jaar eerder.

Al in juli beschreef CBS News de huidige toestand van overvolle voorraden als een "retail Armageddon", waarbij diepe kortingen al in de zomer plaatsvonden. Het artikel vermeldde verder dat winkels meer dan 30 procent te veel voorraad hebben en dat er een gebrek is aan opslagruimte voor alle overtollige voorraad. CBS meldde zelfs dat sommige winkeliers zo wanhopig zijn om geen overtollige voorraad te hebben, dat ze klanten die retourneren hun geld teruggeven en zeggen dat ze het artikel mogen houden.

Terwijl de inflatie de zakken dichtknijpt, hebben de consumenten tenminste geweldige verkopen om naar uit te kijken zijn feestdagen. Laat de korting extravaganza beginnen.

Dit artikel werd eerder gepubliceerd op FashionUnited.com. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.