Wall Street reageert positief op handelsakkoord tussen VS en China

Washington – De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met flinke winsten geopend. Beleggers reageerden enthousiast op het nieuws dat de Verenigde Staten en China een tijdelijke wapenstilstand hebben afgekondigd in hun handelsoorlog. De twee landen schorten voor een periode van 90 dagen de meeste wederzijdse invoerrechten op.

Rond 13.50 uur GMT noteerde de Dow Jones een winst van 2,47 procent. De technologie-index Nasdaq steeg met 3,47 procent, terwijl de brede S&P 500 met 2,62 procent omhoogging.

"Beleggers verwachtten goed nieuws en dat kregen ze," zei analist Steve Sosnick van Interactive Brokers tegen persbureau AFP.

De opschorting van de importheffingen werd aangekondigd in een gezamenlijke verklaring van de VS en China, na twee dagen onderhandelen in Genève. De maatregel treedt in werking "vóór 14 mei", aldus beide landen.

De Amerikaanse invoerheffingen op Chinese goederen – die samen met eerdere tarieven waren opgelopen tot 145 procent – worden teruggebracht naar 30 procent. China verlaagt op zijn beurt zijn tarieven van 125 naar 10 procent.

"Objectief gezien zijn deze tarieven nog steeds hoog, maar het is een duidelijke verbetering ten opzichte van de eerdere situatie," aldus Sosnick.

Volgens analist David Morrison van FCA biedt deze overeenkomst "een redelijke basis voor verdere onderhandelingen in de komende drie maanden."

De markten reageerden positief. Volgens Sosnick sluit het nieuws goed aan bij het huidige marktsentiment: "Alles wat kan worden geïnterpreteerd als positief nieuws over de handelsoorlog – die begon onder president Trump – wordt momenteel enthousiast ontvangen."

Afgelopen donderdag zat Wall Street ook al in de lift na de aankondiging van een handelsakkoord tussen de VS en het Verenigd Koninkrijk – het eerste sinds Trumps tariefmaatregelen.

"Grote techbedrijven trekken de markt omhoog," schreven analisten van Briefing.com in een marktupdate. Vooral de chipsector profiteerde, een sector die gevoelig is voor spanningen tussen de VS en China. Zo steeg Nvidia met 4,43 procent, Broadcom met 4,61 procent en AMD zelfs met 6,12 procent.

Ook Chinese bedrijven die genoteerd zijn aan de New York Stock Exchange deden het goed. Alibaba won 5,87 procent, PDD – het moederbedrijf van Temu – steeg 7,41 procent, en JD.com ging 5,43 procent omhoog.

Een van de weinige negatieve uitschieters was de farmasector. Die stond onder druk na de aankondiging van president Trump om de prijzen van voorgeschreven medicijnen in de VS fors te verlagen – met tussen de 30 en 80 procent.