Wallien opent eerste Amerikaanse pop-up in New York: 'De VS is nu onze groeimotor’

Het Nederlandse watersportmodemerk Wallien zet een volgende stap in zijn internationale expansie met de opening van een eerste eigen pop-up store in New York. De tijdelijke winkel in de wijk SoHo markeert niet alleen het debuut van het merk in fysieke retail in de Verenigde Staten, maar onderstreept ook de groeiambities op de Amerikaanse markt. Volgens medeoprichter en CEO Olivier Wallien is de VS inmiddels de snelst groeiende markt voor het duurzame women-first watersportmerk. FashionUnited sprak met hem over de keuze voor New York, de Amerikaanse expansiestrategie en de ambities voor de komende jaren.

Wallien Collectie: Wallien richt zich op watersport- en swimwear voor vrouwen. De collectie omvat wetsuits (full suits en springsuits), badpakken, bikini's, rash guards, beach- en travelwear en accessoires.

Wallien richt zich op watersport- en swimwear voor vrouwen. De collectie omvat wetsuits (full suits en springsuits), badpakken, bikini's, rash guards, beach- en travelwear en accessoires. Retailprijzen: Bikini's zijn verkrijgbaar vanaf circa 55 euro per item. Badpakken kosten ongeveer 89 tot 139 euro. Springsuits zijn geprijsd vanaf circa 179 euro en full wetsuits vanaf ongeveer 279 tot 369 euro.

Bikini's zijn verkrijgbaar vanaf circa 55 euro per item. Badpakken kosten ongeveer 89 tot 139 euro. Springsuits zijn geprijsd vanaf circa 179 euro en full wetsuits vanaf ongeveer 279 tot 369 euro. Maten: De meeste producten zijn verkrijgbaar in de maten XS tot en met XL. Voor wetsuits is daarnaast een uitgebreide maattabel beschikbaar.

De meeste producten zijn verkrijgbaar in de maten XS tot en met XL. Voor wetsuits is daarnaast een uitgebreide maattabel beschikbaar. Contact: hello@wallien.com

1. Wat kun je vertellen over de New Yorkse pop-up en waarom hebben jullie voor New York gekozen?

Onze New Yorkse pop-up is onze eerste eigen fysieke winkel in de VS: een tijdelijke store midden in SoHo, open van 7 juli tot 6 augustus met de officiële opening op 11 juli. We verkopen in de VS al via Free People (onderdeel van Urban Outfitters), Backcountry, Nordstrom, de Ritz-Carlton en een aantal boetieks aan de westkust. Bij Free People, Backcountry en Nordstrom gebeurt dat vooralsnog online; met deze pop-up zetten we bewust een grote eerste stap naar fysieke retail, zodat klanten de pasvorm en kwaliteit van onze wetsuits en swimwear in levende lijve kunnen ervaren. We kozen New York omdat het onze snelst groeiende markt is en pers, creators en watervrouwen samenbrengen op een plek waar we het merk sterk kunnen neerzetten.

2. Willen jullie verder uitbreiden op de Amerikaanse markt?

Ja, de Verenigde Staten hebben nu onze volle focus. Het is onze snelst groeiende markt, met afgelopen maand een stijging van plus 400 procent jaar-op-jaar online. We bouwen ons retail- en wholesale-netwerk daar verder uit en verkennen meer fysieke momenten zoals deze pop-up store.

Olivier Wallien, co-founder en CEO van modemerk Wallien Credits: Olivier Wallien / Wallien

3. Zijn er Amerikaanse retailers of partners die jullie graag aan Wallien zouden willen verbinden?

We liggen al bij Nordstrom, Free People en Backcountry en zijn aanwezig in de Ritz-Carlton. Daarnaast staan we open voor sterke partners in sport, resort en lifestyle die passen bij een women-first watersportmerk.

4. Hoe gaat het verder met Wallien? In welke markten zijn jullie actief en hoe is de verkoop georganiseerd?

Het gaat hard. Onze basis ligt in Europa, met Nederland als startpunt, en de VS is inmiddels onze snelst groeiende markt. We verkopen via onze eigen webshop, een groeiend wholesale-netwerk en geselecteerde marktplaatsen. Zo combineren we directe merkopbouw met bredere beschikbaarheid.

Credits: Wallien

5. Wie is de typische Wallien-klant en wat spreekt haar aan in een modieuze en duurzame wetsuit?

Onze klant is de 'water woman' in de breedste zin: van vrouwen die serieus surfen, zwemmen of duiken tot vrouwen die waarde hechten aan een goede pasvorm en stijl, ook buiten het water. Wat ze delen: ze willen niet inleveren op pasvorm, stijl of materiaalkeuze en zijn klaar met wetsuits en badkleding die voor mannen zijn ontworpen en daarna zijn 'verkleind'. Onze stukken combineren een vrouwelijke pasvorm met doordacht design en materialen als Yulex, een natuurrubber dat een alternatief vormt voor traditioneel neopreen. Ze moeten net zo goed presteren in de golven als dat ze er goed uitzien op het strand of bij de beachclub.

6. Wat zijn jullie verwachtingen voor SS27 en FW27, ook gezien de economische ontwikkelingen?

We zijn positief. De vraag naar duurzame performance-watersportkleding groeit structureel, met de VS als motor. Tegelijk houden we rekening met een grillig macro-klimaat (valuta, tarieven, kosten). We sturen daarom op gezonde marges, gerichte productdrops en sterke merkopbouw in plaats van groei tegen elke prijs.

Pop-up van Wallien in New York Credits: Wallien

7. Welke andere ontwikkelingen spelen er binnen Wallien?

Op productvlak blijven we innoveren met materialen, onder meer met onze Yulex-wetsuits, en breiden we het swim-assortiment uit. Daarnaast investeren we in onze aanwezigheid in de VS, in retail en wholesale, en in merkmomenten met atleten en creators. Zo werken we onder anderen samen met cliff-diving wereldkampioen Rhiannan Iffland en het Amerikaanse beachvolleybalteam.

8. Wat zijn jullie belangrijkste ambities en toekomstplannen voor de komende jaren?

Onze ambitie is om het toonaangevende women-first watersport- en swimmerk te worden, met de Verenigde Staten als groeimotor naast een sterke Europese basis. Op korte termijn draait het om het versnellen van onze groei in de VS (retail, wholesale en merk). Op langere termijn willen we het assortiment en de community rond watervrouwen wereldwijd laten groeien, met duurzaamheid als uitgangspunt.