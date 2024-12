Walmart zegt in laatste rapport ESG-doelen niet te halen

De Amerikaanse retailgigant Walmart heeft aangegeven dat het niet langer verwacht sommige van zijn ESG-doelen te halen, ondanks lichte vooruitgang op andere gebieden. In het laatste klimaatrapport meldt het bedrijf dat hoewel het blijft werken aan de "ambitieuze doelstelling van nul emissies tegen 2040, de vooruitgang niet lineair zal zijn".

Walmart noemt zijn "traject en uitdagingen met betrekking tot energiebeleid, infrastructuur en de beschikbaarheid van kosteneffectieve koolstofarme technologieën" als oorzaken voor de vertraging in het bereiken van zijn tussentijdse doelen voor 2025 (35 procent emissiereductie) en 2030 (65 procent emissiereductie).

Ondanks dit daalden de operationele emissies (Scope 1 en 2) eind 2023 met 19,3 procent ten opzichte van de basislijn van 2015, terwijl de koolstofintensiteit in dezelfde periode met 45 procent zou zijn gedaald. Desondanks stegen de emissies van Walmart in 2023 jaar op jaar met 3,9 procent als gevolg van "bedrijfsgroei en andere factoren".

Het bedrijf benadrukte dat het zijn portfolio van hernieuwbare energie op locatie en extern blijft uitbreiden, waarbij 48 procent van de wereldwijde elektriciteitsbehoefte in 2023 werd geleverd door hernieuwbare bronnen, in lijn met de doelstellingen.

Ook moet worden opgemerkt dat Walmart in februari 2024 zijn doel heeft bereikt om leveranciers te betrekken bij het verminderen, vermijden of vastleggen van één miljard ton aan broeikasgasemissies in hun productwaardeketens. Dit was gekoppeld aan Scope 3-doelen die zijn goedgekeurd door de SBTi via Project Gigaton van het bedrijf.