Wanneer retail logistiek wordt: arbeidsconflict El Corte Inglés

Meer dan tweehonderd werknemers van het belangrijkste logistieke centrum van warenhuisketen El Corte Inglés, gelegen aan de rand van Madrid, eisen – individueel maar georganiseerd – dat hun arbeidsvoorwaarden vallen onder de cao voor logistiek in plaats van die voor detailhandel.

De detailhandel kent de laatste tien jaar steeds meer logistieke functies als onderdeel van de transformatie naar een omnichannelmodel. De digitalisering en de opkomst van e-commerce hebben een groot deel van de operationele last van fysieke winkels verplaatst naar distributiecentra. Hier vinden processen plaats zoals orderverwerking, realtime voorraadbeheer en de coördinatie van leveringen.

In deze nieuwe situatie moeten sommige cao's worden herzien omdat ze in de huidige realiteit niet langer voldoen. En daar gaat het de Spaanse werknemers om.

Hun taken – zoals het bedienen van zware machines, het klaarmaken van bestellingen en werken op zon- en feestdagen – komen volgens hen overeen met logistieke activiteiten en niet met die van de detailhandel. Voor het personeel zou deze verandering een aanzienlijke verbetering van hun arbeidsomstandigheden betekenen; voor het bedrijf daarentegen brengt het een verhoging van de structurele kosten met zich mee.

De rechtbank heeft een arbeidsinspectie van het centrum aangevraagd. Op 10 september wordt het rapport verwacht en besloten of de zaken afzonderlijk of collectief worden behandeld. Dit alles speelt zich af tegen een achtergrond van wantrouwen jegens de vakbonden die banden hebben met het bedrijf.

Als de Spaanse rechter besluit de claims te bundelen in een collectieve actie en in het voordeel van de werknemers beslist, zou de uitspraak een precedent kunnen scheppen met gevolgen die verder reiken dan Spanje. Dit zou mogelijk van invloed kunnen zijn op cao-onderhandelingen in andere Europese markten.