Waschbär stopt met Nederlandse webshop

Het duurzame mailorderbedrijf Waschbär uit Duitsland trekt zich terug uit Nederland. Er wordt gesaneerd bij het bedrijf.

Er verdwijnen als onderdeel van de sanering 70 van de huidige meer dan 220 banen. Het doel van deze maatregel is om het bedrijf economisch te stabiliseren door middel van een slankere structuur en het bedrijf toekomstbestendig te maken, meldde Waschbär woensdag.

"Deze beslissing is ons zwaar gevallen", benadrukt directeur Katharina Hupfer. "We zijn ons zeer bewust van de persoonlijke gevolgen voor elke betrokkene. Tegelijkertijd voelen we ons verantwoordelijk voor het veiligstellen van het bedrijf als geheel - voor onze klanten, onze overige medewerkers en de langetermijnwerking van onze missie."

De betrokken medewerkers zijn reeds persoonlijk geïnformeerd. Samen met de ondernemingsraad heeft de directie een sociaal plan opgesteld om de gevolgen voor de zeventig medewerkers zo sociaal mogelijk te maken.

De banenvermindering maakt deel uit van een breder herstructureringsplan. In de toekomst wil Waschbär zich uitsluitend richten op onlinehandel en de Duitstalige regio. Hierdoor worden de gedrukte catalogus en de Nederlandse webshop stopgezet. Ook de fysieke winkel in Freiburg zal in de loop van het jaar sluiten. De operationele kracht moet worden gebundeld en de onlineverkoop als centrale pijler van het bedrijfsmodel verder worden uitgebreid, aldus de verklaring.

Waschbär bevindt zich sinds 28 februari 2025 in een voorlopige insolventieprocedure onder eigen beheer. Deze procedure van drie maanden is inmiddels afgerond. Met een besluit van achtentwintig mei 2025 heeft de rechtbank van Freiburg de insolventieprocedure onder eigen beheer officieel geopend.