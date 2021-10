Waste2Wear wint World Sustainability Award voor blockchain-oplossing

Waste2Wear heeft de World Sustainability Award van Sustainability Leaders gewonnen in de categorie ‘Duurzame toeleveringsketen’. Het bedrijf heeft de prijs gewonnen met de unieke blockchain-oplossing die volledige transparantie en traceerbaarheid van de gerecyclede stoffen ervan mogelijk maakt.

Waste2Wear is in 1998 in China opgericht door de Nederlandse textielingenieur Monique Maissan, nog altijd werkzaam als CEO. Het bedrijf produceert stoffen en textielproducten uit gerecyclede plastic flessen. In een Linkedin-bericht reageert het bedrijf enthousiast op het nieuws: “We zijn heel trots en vereerd dat we deze onderscheidende prijs hebben gewonnen, als erkenning voor onze innovatieve blockchain-technologie!”

Het bedrijf benadrukt in het bericht nog eens dat het essentieel is om de oorsprong van producten te kunnen traceren, om zo te garanderen dat ze echt gemaakt zijn van gerecyclede materialen en op een betrouwde en duurzame manier zijn geproduceerd. “We zijn allemaal verantwoordelijk voor de toekomst. Laten we samen zorgen voor een betere toekomst!”