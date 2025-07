Wat analisten verwachten van Adidas Q2-update

Adidas is momenteel succesvol. Het merk met de drie strepen is nog steeds erg gewild. De omzet stijgt met dubbele cijfers ondanks de huidige moeilijke omstandigheden. Adidas is vooral succesvol met zijn retro-modellen. De "Samba", "Gazelle" en de "Stan Smith" zijn wereldwijde bestsellers. Het eerste kwartaal verliep beter dan verwacht. De Amerikaanse importheffingen en handelsoorlog zorgde er echter voor dat CEO Björn Gulden zijn prognose voor het lopende jaar niet verhoogde.

De verwachtingen van het bedrijf

Adidas verwacht voor 2025 een valuta gecorrigeerde omzetstijging in het hoge enkelcijferige percentagebereik. Het merk Adidas moet procentueel dubbelcijferig groeien. Het bedrijfsresultaat moet toenemen tot 1,7 tot 1,8 miljard euro, na 1,3 miljard euro in het voorgaande jaar.

In het tweede kwartaal zullen de Amerikaanse invoerrechten naar verwachting slechts een geringe invloed hebben op de Amerikaanse activiteiten. Deze invloed wordt echter in het volgende kwartaal verwacht, kondigde Gulden onlangs aan. De Nike-concurrent realiseert ongeveer twintig procent van zijn omzet in de Verenigde Staten.

Vooral de invoerrechten voor belangrijke productielanden zoals Vietnam en China zullen de kosten verhogen. Nieuwe uitspraken over hoe Adidas hierop zal reageren, worden verwacht. Bij de presentatie van de cijfers over het eerste kwartaal eind april was dit nog onduidelijk. Gulden sloot prijsverhogingen echter niet uit.

De verwachtingen van de analisten

Analisten zijn positief gestemd. Jörg Philipp Frey van Warburg Research verwacht een nieuw sterk kwartaal met een sterke merkdynamiek en een procentueel dubbelcijferige groei. De margeverbeteringen in de afgelopen kwartalen hebben de risico's voor de vooruitzichten verminderd. Adam Cochrane van de Deutsche Bank ziet een kans dat Adidas de verwachtingen opnieuw overtreft en optimistischer wordt over de toekomst.

Volker Bosse, expert bij Baader Bank, is iets voorzichtiger. Hij wijst op de Amerikaanse invoerrechten. Het handelsakkoord tussen de Verenigde Staten en Vietnam zal de kosten voor Adidas verhogen en uiteindelijk de verkoopprijzen in de Verenigde Staten. Dit kan de omzet daar drukken. Dankzij de grote populariteit van het merk Adidas zal het lifestyle-concern de financiële doelen waarschijnlijk wel halen, schat hij. Aneesha Sherman van het Amerikaanse analysebureau Bernstein merkte ook op dat de groei van sportartikelfabrikanten in China naar verwachting gematigd zal blijven.

In een consensus die door persbureau Bloomberg ter beschikking is gesteld, verwachten analisten een omzetstijging tot gemiddeld 6,2 miljard euro, na 5,8 miljard euro in het voorgaande jaar. Het bedrijfsresultaat zal naar verwachting verbeteren tot ongeveer 503 miljoen euro. Hier liggen de analisten voor 2025 met een schatting van ongeveer twee miljard euro boven de door Adidas gepubliceerde prognose.