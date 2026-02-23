Wat betekenen de verkiezingsresultaten van Bangladesh voor de kleding- en textielsector?

Na de ongekende onrust eind 2024 en de daaropvolgende interim-regering, stemde Bangladesh afgelopen donderdag en maakte vrijdag de resultaten bekend. De door de BNP geleide alliantie won 209 zetels en het door Jamaat geleide blok behaalde 68 van de 297 kiesdistricten waarvoor resultaten werden bekendgemaakt. Voor de confectiekledingsector (RMG) – het hart van de nationale economie, goed voor meer dan 80 procent van de totale exportinkomsten – betekent de terugkeer naar een democratisch gekozen regering een fragiele brug naar stabiliteit.

Kledingarbeiders zijn teruggekeerd naar hun werkplek nadat de regering een vierdaagse vakantie had afgekondigd, zodat burgers naar hun geboorteplaats konden gaan om te stemmen. De aanvankelijke opluchting over de relatieve rust na de stemming heeft echter snel plaatsgemaakt voor een dringender verwoording van economische ambities. Leiders uit de sector stellen met spoed verlanglijstjes op, in de hoop op duidelijke actie in de eerste honderd dagen.

Zoektocht naar stabiliteit

Het politieke vacuüm na de afzetting van het vorige regime liet een litteken achter op de fiscale prestaties van 2024–2025. Velen hadden het gevoel dat de industrie haar meest gevaarlijke hoofdstuk inging. Dit sentiment werd beaamd door Mohiuddin Rubel, adjunct-directeur bij Denim Expert Ltd, die levert aan grote merken als H&M. “De industrie verkeert in een kritieke toestand, en als er nu geen stappen worden ondernomen, kan het erger worden,” waarschuwde hij volgens Reuters.

De belangrijkste uitdaging sinds de opstand medio 2024 is de ‘onvoorspelbaarheid’ van de markt. Wereldwijde inkopers, die levertijden en zekerheid boven alles stellen, begonnen te kijken naar ‘Bangladesh Plus Een’-strategieën, omdat fabriekssluitingen en internetstoringen de goederenstroom verstoorden. Voor de eigenaar-exploitanten ter plaatse was de financiële tol persoonlijk en diepgaand. De overgangsperiode tussen de interim-regering en de recente verkiezingen kende enkele van de moeilijkste handelsomstandigheden in de recente geschiedenis.

Fazlee Shamim Ehsan, vicevoorzitter van de Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA) en eigenaar van drie fabrieken, benadrukte de volatiliteit door op te merken dat “er geen stabiliteit is.” “Sommige maanden krijgen we kleine bestellingen, andere maanden grote, omdat de markt zo onvoorspelbaar is,” klaagde hij volgens Reuters.

Ehsan onthulde verder dat 2025 de eerste keer in zijn twee decennia in het bedrijfsleven was dat hij geld had verloren – ‘gelijk aan twee tot drie jaar winst’ – wat illustreert dat zelfs de veerkracht die tijdens de pandemie was opgebouwd, tot het breekpunt werd gedreven.

Herstel van het vertrouwen van inkopers

De succesvolle afronding van de verkiezingen wordt nu gezien als de noodzakelijke ‘herstart’ voor internationale betrekkingen. Inkopers uit het Verenigd Koninkrijk, de EU en de Verenigde Staten zijn terughoudend geweest om langetermijncontracten aan te gaan zonder een duidelijke wetgevende partner om loonstructuren en energiekosten aan te pakken. De eerste taak van de nieuwe regering is om deze wereldwijde merken ervan te overtuigen dat het ‘Made in Bangladesh’-label opnieuw wordt ondersteund door een stabiele, veilige omgeving.

De daling van de export was niet slechts een seizoensschommeling, maar een direct gevolg van politieke verlamming. “Deze onstabiele situatie heeft ertoe geleid dat de export is gedaald... het is nog nooit zo slecht geweest,” bevestigde Md. Shehab Udduza Chowdhury, vicevoorzitter van de Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA), in hetzelfde artikel. Zijn beoordeling onderstreept de opluchting van de industrie dat er eindelijk een formele regering is om de stroom van geannuleerde bestellingen te stoppen.

Omgaan met wereldwijde tegenwind in de handel

Hoewel de binnenlandse politiek de focus was, blijft het wereldtoneel meedogenloos. De opkomst van nieuwe handelsovereenkomsten tussen grote concurrenten en de EU en de Verenigde Staten heeft de druk op Bangladesh opgevoerd om zijn concurrentievoordeel te behouden. De industrie rekent momenteel op wederzijdse tariefafspraken om de stijgende productiekosten te compenseren. De hoop is dat een legitieme, gekozen regering het mandaat zal hebben om effectief over deze cruciale internationale verdragen te onderhandelen.

Voor Faisal Samad, directeur van BGMEA en directeur van Surma Garments Ltd., dat levert aan internationale merken als Reebok en Primark, is de combinatie van diplomatie en democratie de sleutel tot herstel. “Het aanbod van nul procent wederzijdse tarieven, samen met het feit dat we binnenkort een gekozen regering hebben, betekent dat de situatie voor de confectiekledingindustrie kan verbeteren,” zei hij eerder in februari volgens Reuters. Dit optimisme is geworteld in de overtuiging dat een gekozen orgaan de ‘beleidsstabiliteit op lange termijn’ kan bieden waar fabriekseigenaren om hebben gesmeekt.

Markt Bangladesh Verkozen 2026 Cambodja Wordt herzien Pakistan SAP+ 2027 India Nieuwe VHA Verenigde Staten negentien procent (Alg) / nul procent (VS-invoer) negentien procent (Algemeen tarief) 29 procent (Standaardtarief) achttien procent (Wederzijds) EU nul procent (EBA / SAP+) Gedeeltelijke heffing (EBA opgeschort*) nul procent (SAP+-status) nul procent (VHA-belastingvrij) Verenigd Koninkrijk nul procent (DCTS) nul procent (DCTS Pref) nul procent (DCTS Verbeterd) nul procent (CETA april '26) Risicofactor Afstuderen van MOL nov '26 Politieke/arbeidssancties SAP+-nalevingsbeoordeling Prijsstelling van grondstoffen *Cambodja wordt nog steeds geconfronteerd met een gedeeltelijke intrekking van EBA-voorkeuren voor bepaalde kledinglijnen vanwege zorgen over mensenrechten. De SAP+-status van Pakistan is verlengd tot 2027, maar wordt tweejaarlijks gecontroleerd. Tabelcredits: FashionUnited

De weg naar structurele hervorming

Vooruitkijkend moet de industrie verder gaan dan louter overleven en de onstabiele mix van energietekorten en arbeidseisen aanpakken die de sector teisteren. De nieuwe regering erft een sector waar het afgelopen jaar ongeveer 400 fabrieken zijn gesloten. De focus moet nu verschuiven naar duurzame groei, diversificatie van het productaanbod en het waarborgen dat de minimumloonmechanismen zowel eerlijk zijn voor werknemers als levensvatbaar voor fabrikanten.

De volgende samenvatting schetst de vijf belangrijkste pijlers van het voorgestelde textielbeleid en hoe deze direct ingaan op (of in sommige gevallen conflicteren met) de zorgen van insiders uit de industrie.

1. Handelsovereenkomst VS-Bangladesh (feb 2026)

Een van de belangrijkste ‘vroege overwinningen’ voor de nieuwe regering is de nultariefcorridor die met de Verenigde Staten is onderhandeld. De deal, die op 9 februari 2026 werd afgerond, beperkt de wederzijdse tarieven tot negentien procent (een daling van maar liefst 37 procent in 2025) en verleent belastingvrije toegang voor kleding die is geproduceerd met Amerikaanse katoen of synthetische vezels.

Hoewel dit de Trump-tarieven direct aanpakt, blijft de ‘VS-invoer’-eis een hindernis, aangezien fabrikanten nu hun toeleveringsketens moeten herijken, weg van traditionele regionale bronnen, om voor het voordeel in aanmerking te komen.

2. Energiezekerheid en rationalisatie van subsidies

De begroting voor het boekjaar 2025–26 weerspiegelt een strategische verschuiving in energiebeheer. Terwijl de totale toewijzingen voor de energiesector met 30 procent werden verlaagd, kreeg het budget voor energiezekerheid een impuls van honderd procent. De regering stapt over op een ‘betrouwbaarheid eerst’-model, in een poging een einde te maken aan de dagelijkse stroomonderbrekingen van drie tot vier uur die de productiviteit van fabrieken hebben verlamd.

Insiders zoals Mohammed Zakir Hossain van de Bangladesh Garment Buying House Association (BGBA) hebben gewaarschuwd dat energiekosten en -storingen ‘het wereldwijde vertrouwen uithollen’. Het beleid om energieprijzen voor een bepaalde periode vast te stellen – een belangrijke eis van de BGMEA – wordt momenteel herzien om de prijsvoorspelbaarheid te bieden waar fabriekseigenaren naar verlangen.

3. Impasse over invoerrechten op garen

De voorgestelde heffing op de invoer van garen blijft een wrijvingspunt. De regering heeft gespeeld met het idee om de belastingvrije invoer van garen onder obligatielicenties te beperken om binnenlandse spinnerijen te beschermen, die momenteel te kampen hebben met enorme voorraden en ongebruikte capaciteit.

Zowel BGMEA als BKMEA hebben het voorstel als ‘suïcidaal’ bestempeld, met het argument dat het jaarlijks meer dan twee miljard Amerikaanse dollar aan kosten zou toevoegen. De nieuwe regering zit dus klem tussen de Bangladesh Textile Mills Association (BTMA) en kledingexporteurs, waarbij een middenweg met contante prikkels voor spinnerijen waarschijnlijk het uiteindelijke compromis zal zijn.

4. Afstuderen van MOL en voorbereiding op SAP+

Nu Bangladesh in november 2026 de status van Minst Ontwikkeld Land (MOL) zal verlaten, versnelt de nieuwe regering de arbeidshervormingen om in aanmerking te komen voor het SAP+-schema van de EU. Het beleid omvat het verkorten van de loonherzieningscyclus en het opzetten van een duurzaam loonmechanisme om de terugkerende onrust van eind 2024 te voorkomen.

Fabriekseigenaren zijn echter op hun hoede voor de financiële druk die deze hervormingen met zich mee kunnen brengen. De uitdaging voor de regering is om ervoor te zorgen dat de ‘start’ niet verandert in ‘stilstand’ door te snel te veel regelgevingskosten op te leggen.

5. Diversificatie en achterwaartse koppelingen

Beide grote politieke partijen hebben toegezegd de productdiversificatie te bevorderen, met name naar synthetische vezels (MMF) en hoogwaardig technisch textiel. Het beleidskader voor 2026 omvat een verlaging van een procent op aanvullende heffingen op bepaalde gelamineerde stoffen om de productie van sport- en bovenkleding te stimuleren. Door MMF te stimuleren, helpt de regering de industrie te ontsnappen aan een prijscompressieval waarin meer volume wordt verscheept voor minder winst (zoals eenvoudige katoenen T-shirts, enz.).

Voor insiders uit de industrie is het duidelijk dat de verkiezingen niet de finishlijn waren, maar het startschot, aangezien de sector op zoek is naar dringende financiële en beleidsmatige steun om de komende twee kwartalen te doorstaan. Zoals de leiding van de BGMEA onlangs benadrukte tijdens spoedvergaderingen met de financiële afdeling, wordt de sector geconfronteerd met ‘een ernstige crisis te midden van een afzwakkende wereldwijde vraag en stijgende binnenlandse kosten’, aldus Textile Insights. De komende maanden zullen dus bepalen of het nieuwe politieke landschap de economische levensader van het land echt kan veiligstellen.