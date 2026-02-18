Wat de internationale modemarkt kan leren van de Latijns-Amerikaanse moderetail

Buenos Aires – In tegenstelling tot veel ontwikkelde economieën, kampt Latijns-Amerika al jaren met economische volatiliteit, hoge inflatie en beperkte consumptie. De regio, en met name markten als Argentinië, Brazilië en Mexico, is een proeftuin geworden voor de mode- en retailindustrie. Hier leerden zij te opereren onder constante druk: onstabiele kosten, voorzichtige consumenten en veranderende spelregels.

Deze omgeving leidde niet tot een reactie op een specifieke crisis, maar tot diepgaande transformaties in het bedrijfsbeheer. Flexibelere prijsstrategieën, nauwkeuriger voorraadbeheer en de consolidatie van omnichannel-modellen herdefinieerden de commerciële propositie van merken en retailers. Een les die nu ook in Europa en andere centrale economieën aan belang wint.

Aanhoudende inflatie en een selectievere consument

In Latijns-Amerika blijft inflatie een van de belangrijkste factoren die de consumptie beïnvloeden. In Argentinië, na uitzonderlijk hoge niveaus in 2023, vertraagde het tempo van de prijsstijgingen in 2024. Dit compenseerde echter niet het cumulatieve verlies aan reëel inkomen in 2025.

Binnen de modesector vertaalt deze dynamiek zich in reëel hoge prijzen en een consument die prioriteit geeft aan functionaliteit, duurzaamheid en de gepercipieerde waarde. Onderzoek van adviesbureaus zoals NielsenIQ toont een grotere voorkeur voor huismerken en basisproducten. Aankoopbeslissingen worden meer geleid door prijs, kwaliteit en duurzaamheid dan door seizoensgebonden trends.

Daarbij komt een steeds internationalere concurrentie. De wereldwijde prijsvergelijking, gestimuleerd door de groei van e-commerce, heeft de expansie van goedkope platforms zoals Shein of Temu bevorderd. Voor lokale spelers is de uitdaging niet langer beperkt tot het aanpassen van prijzen. Het gaat nu om het heroverwegen van assortimenten, schaalgrootte en reactietijden in het licht van een hyperverbonden consument.

De consument geeft prioriteit aan prijs, betalingsgemak en gemak. Credits: Kish voor Pexels.com

Prijsflexibiliteit als concurrentievoordeel

In economieën met frequent wisselende kosten kan een rigide prijsstructuur zowel de winstgevendheid als de concurrentiepositie schaden. Volgens analyses van Euromonitor over regionale markten, werd de groei van de moderetail in Latijns-Amerika de afgelopen jaren voornamelijk gedreven door prijsstijgingen, niet door een toename van het verkoopvolume. Dit is een weerspiegeling van een inflatoire omgeving waarin prijsaanpassingen een defensieve noodzaak worden. Als gevolg hiervan hebben veel bedrijven dynamische prijsmodellen ingevoerd, ondersteund door data over vraag, verkoopkanalen en consumentengedrag.

Zoals Fernando Gamboa van KPMG Brazilië en Zuid-Amerika in een van zijn sectoranalyses opmerkt: “Aankoopbeslissingen worden niet langer uitsluitend bepaald door merkloyaliteit, maar ook door prijs, beschikbaarheid en levering.” Dit is een trend die versterkt wordt in een inflatoire context, waarin de consument toegang en waarde boven een aspirationele positionering verkiest.

Kernpunten van dynamische prijsstelling in de mode Prijsstelling is het strategische proces waarbij een bedrijf kosten, vraag, gepercipieerde waarde, concurrentie en commerciële doelstellingen analyseert om de juiste prijzen vast te stellen. Frequente prijsupdates maken het mogelijk om in te spelen op veranderingen in vraag, voorraad, kosten en verkoopkanaal. In de modebranche helpt deze flexibiliteit financiële mismatches te voorkomen en de afhankelijkheid van agressieve promoties te verminderen, vooral in instabiele markten.

Omnichannel: van onderscheidend vermogen naar noodzakelijke voorwaarde

De integratie van kanalen is niet langer een concurrentievoordeel, maar een operationele standaard geworden. In Latijns-Amerika functioneert omnichannel als een cruciaal instrument om de vraag te vangen en een coherente winkelervaring te bieden in een context van rationelere consumptie, naast andere commerciële voordelen.

Volgens het rapport ‘Omnichannel in Latijns-Amerika: data en vijf trends voor een meer verbonden retail’ van Puntored.co, is de integratie van fysieke winkels, e-commerce en social commerce een pijler geworden van de moderne retail in de regio. Aanwezigheid op meerdere kanalen maakt het mogelijk om een daling van het winkelverkeer op te vangen en aankopen te realiseren, zelfs wanneer de consument selectiever is.

Van aspirationele naar praktische consumptie

In een inflatoire omgeving neemt de merkloyaliteit af. De consument geeft prioriteit aan prijs, betalingsgemak en gemak, en besteedt meer tijd aan vergelijken voordat een aankoop wordt gedaan. In Latijns-Amerika komt dit tot uiting in een grotere acceptatie van B-merken, budgetlijnen en functionele alternatieven ten opzichte van aspirationele producten.

Voorraadbeheer en omnichannel, sleutels tot het overwinnen van economische volatiliteit. Credits: Rdne voor Pexels.com

Een voorproefje voor andere markten

De strategieën die in de regio zijn ontwikkeld, bieden duidelijke aanwijzingen voor markten die nu met vergelijkbare omstandigheden te maken krijgen:

Flexibele en per kanaal gesegmenteerde prijsmodellen.

Geïntegreerde omnichannel als operationele spil.

Een scherpe analyse van een beter geïnformeerde en rationelere consument.

Latijns-Amerika is geen uitzondering, maar eerder een voorbode van hoe de moderetail kan evolueren in een wereldwijd scenario van volatiliteit en voorzichtige consumptie.