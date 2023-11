Wat heeft de toekomst voor Farfetch in petto?

De toekomst van Farfetch baart de markt zorgen nadat het de overeenkomst met Richemont afrondde over de overname van Yoox Net-A-Porter (YNAP). Is José Neves, oprichter van Farfetch, in staat om het tij te keren?

De Richemont-groep kan rustig ademhalen. Het groene licht dat eind oktober werd gegeven door de Europese Commissie voor de deal, die de toekomst van Yoox Net-A-Porter (YNAP) moest bezegelen, stelt de luxegigant in staat om een procedure af te ronden die door investeerders werd geëist, terwijl de kaarten in de e-commerce sector opnieuw worden geschud. YNAP is ontstaan uit de fusie in 2015 van de digitale activiteiten van Richemont Net-a-Porter met de Italiaanse online retailer Yoox. Toch heeft het project nooit echt vruchten afgeworpen. De gemengde resultaten van deze entiteit hebben zwaar gewogen op de rekeningen van de Zwitserse groep. Zo zijn de afschrijvingen op de activa voor het boekjaar 2022 gestegen tot 2,7 miljard Zwitserse frank.

YNAP verkopen aan een expert in de sector leek daarom de beste oplossing. Farfetch, in 2008 opgericht door de Portugese ondernemer José Neves, leek de beste keuze. Het bedrijf met hoofdkantoor in Londen heeft namelijk een revolutie ontketend in de e-commerce voor luxe, juist door zichzelf te presenteren als een 'relevant' alternatief voor zijn concurrenten (waaronder Yoox en Net-a-porter, waarvan de uitgaven kolossaal zijn), dankzij zijn e-concessiemodel, geavanceerde technologie en meerdere betalingssystemen. Dit model trok verschillende investeerders aan, waaronder Condé Nast International, waardoor Farfetch in 2015 een eenheid werd, drie jaar voordat het in 2018 naar de beurs ging met een beursgang van 6,56 miljard euro.

Komen er nieuwe onderhandelingen over de overeenkomst tussen Richemont en Farfetch?

De realiteit is echter dat de kansen van luxe e-commerce niet zo gunstig zijn gebleken als verwacht. Bovendien worden de huidige prestaties van het bedrijf onder leiding van Neves als teleurstellend beschouwd. In de afgelopen jaren hebben de aandelen van Farfetch geen aantrekkingskracht gehad op beleggers die gebrand waren door de opschorting van de handel in Rusland en de eindeloze handelsbeperkingen in China als gevolg van Covid. De verwachte inkomsten voor 2023 zijn naar beneden bijgesteld. De CEO noemde de vertraging van de verkoop in de VS als oorzaak, terwijl experts wezen op het ontbreken van factoren die hoop zouden kunnen geven op een verbetering van de macro-economische vooruitzichten. Tot slot wezen een aantal specialisten met een beschuldigende vinger naar een gebrek aan controle over de uitgaven, waarbij ze in het bijzonder de overname van 675 miljoen dollar in 2019 van het Italiaanse bedrijf New Guards Group noemden, dat eigenaar is van de Off-White licentie, evenals Palm Angels, Unravel Project of Ambush.

Kan de crisis die Farfetch doormaakt de deal met Richemont in gevaar brengen? Op het eerste gezicht niet. Het belang van de Zwitserse reus ligt duidelijk in het uitdrukken van de volgende fase van zijn digitaliseringsstrategie. De deal kan echter niet tegen elke prijs worden gesloten. Het eerste deel van de door de autoriteiten goedgekeurde deal is gebaseerd op een ruil: de luxegroep krijgt gewone A-aandelen in Farfetch die 12 tot 13 procent van het aandelenkapitaal van het Britse bedrijf vertegenwoordigen in ruil voor 47,5 procent van zijn aandelen in YNAP. Het is begrijpelijk, gezien de slechte prestaties van Farfetch in de afgelopen maanden, dat Richemont er alle belang bij heeft om opnieuw te onderhandelen over de voorwaarden van een deal die financieel minder aantrekkelijk is geworden.

De toekomstige uitdagingen van Web3

Afgezien van de waarde van de deal, vragen commentatoren - investeerders maar ook modeprofessionals die met belangstelling kijken naar de toekomst van jonge labels zoals Jacquemus, Coperni en natuurlijk Off-White - zich af welke mogelijkheden Farfetch heeft. Zal deze overname het Londense bedrijf in staat stellen de storm te doorstaan? Velen betwijfelen het. Toch kan het talent van José Neves goed gebruikt worden, juist door Richemont, wiens voorzitter Johann Rupert voortdurend zijn geloof in online retail bevestigt, buiten de huidige onrust om.

Farfetch heeft precies de tools om met succes de distributiekanalen te digitaliseren van de machtige groep waarvan de sterhuizen, zoals Cartier en Van Cleef & Arpels, een duizelingwekkende groei doormaken. Om nog maar te zwijgen van de technologische vooruitgang die het in Londen gevestigde bedrijf nastreeft door ondersteuning te bieden, in de vorm van een georganiseerd mentorprogramma, aan start-ups met ambities om de toekomst van e-commerce vorm te geven. Deze ondersteuning richt zich met name op loyaliteit op basis van tokens en immersieve ervaringen op basis van augmented reality.

Als onderdeel van een proefproject met virtuele pasmodellen (VTO's) voor confectiekleding werkte Farfetch dit jaar bijvoorbeeld samen met Valentino aan een tweede generatie, zeer realistische VTO-ervaringen die exclusief zijn ontworpen voor e-commerce en worden aangestuurd door exclusieve algoritmen die zijn ontwikkeld door Wanna, een bedrijf dat eigendom is van het Londense bedrijf. Door in te spelen op de fundamentele uitdagingen van Web3, heeft Farfetch misschien nog niet het laatste woord gezegd.