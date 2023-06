Wat te doen met overtollige wol? Dit prijswinnende bedrijf maakt er een alternatief voor bubbelplastic van

Wat te doen met overtollig schapenwol? Vaak bevat het antwoord op die vraag de woorden ‘naar de afvalberg’ of ‘in de verbrandingsoven’. Estlands bedrijf Woola heeft een ander doel gevonden voor deze schapenwol: beschermende verpakkingen als alternatief voor bubbelplastic.

Het bedrijf werd in juni nog beloond met een LVMH Innovation Award in de categorie ‘sustainability en green tech’. “We willen aan de wereld laten zien dat we bezig zijn een bedrijf op te bouwen met een belangrijk en tastbaar doel: het aanzienlijk verminderen van het gebruik van plastic verpakkingen,” aldus CEO en mede-oprichter Anna-Liisa Palatu.

Meer informatie: Ongeveer 200.000 ton Europese schapenwol wordt niet gebruikt per jaar. Dat is genoeg om 5602 voetbalvelden te bedekken met een 4-meter hoge laag van wol.

Jaarlijks worden naar schatting 63 miljard pakketten in bubbelplastic verzonden. Dit plastic verdwijnt meestal na gebruik op de afvalberg of in de verbrandingsoven en wordt dus niet herbruikt of gerecycled.

De wol die Woola gebruikt is afkomstig uit Estland en de wolsoort is zo grof dat er geen garen voor de textielindustrie gemaakt kan worden. 90 procent van de wol in Estland wordt verbrand of begraven. Paluta komt in de beginfase van Woola al snel achter het feit dat overtollig wol een wereldwijd probleem is. Het percentage van overtollige wol verschilt per land, maar ligt over het algemeen hoog. Dat de soort te ruw is voor de textielindustrie betekent niet dat de wol geen doel kan hebben. De natuurlijke eigenschappen van wol zoals elasticiteit, waterafstotendheid en weerstand tegen extreme temperaturen, maken het volgens Woola perfect voor items die extra bescherming nodig hebben. De wol is daarnaast herbruikbaar, recyclebaar en breekt relatief snel af. De wol wordt verwerkt tot vilt en wordt gebruikt als verpakkingsmateriaal voor pakketten tussen bedrijven, maar de verpakkingen zijn ook geschikt om te gebruiken voor bestellingen naar eindconsumenten.

Credits: De bubbelwol van Woola. Beeld via Woola

Dit is Woola: Het bedrijf dat bubbelplastic bestrijdt met overtollig schapenwol en een LVMH Award won

Woola droomt groot. Het bedrijf wil tegen 2030 het wereldwijde gebruik van bubbelplastic op basis van fossiele brandstoffen met 50 procent verminderd hebben. Het bedrijf is op dit moment al actief in de Benelux, Frankrijk, de DACH-regio, het VK, Ierland, de Baltische Staten en Scandinavië. De productiecapaciteit van Woola is momenteel 7 miljoen verpakkingen per jaar, zo vertelt Palatu tijdens een evenement in Amsterdam. Met de LVMH Innovation Award is de oprichter positief dat Woola nu verder zal kunnen opschalen. Dankzij de winst wordt Woola onderdeel van een accelerator van LVMH waar actief gezocht wordt naar een applicatie van de producten van Woola.

Woola werkt al samen met bedrijven in de cosmetica en skincare sector, maar ook in de mode- en sieradenwereld. Zo werkt het onder andere samen met couturemerk RDVK voor een verpakking voor het parfum. Palatu geeft tegen FashionUnited aan dat momenteel de grootste markt Frankrijk is, maar dat het al met diverse bedrijven samenwerkt.

Paluta is duidelijk: Woola is transparant over waar de wol vandaan komt. Op de website zijn zelfs foto’s van alle boerderijen te zien. “We werken niet met zogenoemde ‘factory farms’, zij werken niet duurzaam en daar willen we ons niet aan verbinden.” De Estlandse boeren zijn blij hun wol kwijt te kunnen en hier ook nog geld voor te vangen, zo blijkt uit een video die op het evenement in Amsterdam getoond wordt. Het enthousiasme klinkt ook wereldwijd, zo vertelt Paluta desgevraagd. Woola krijgt al aanvragen wereldwijd van boeren die hun wol bij het bedrijf willen onderbrengen. Met het opschalen denkt Woola bijvoorbeeld al aan een productielocatie in West-Europa, zodat de wol lokaal verwerkt kan worden.

De verpakkingen kunnen ook teruggebracht worden naar Woola, zodat er een closed loop ontstaat. Echter zijn eindconsumenten al creatief aan de slag gegaan met het materiaal. Zo heeft een Noorse consument van het vilt inlegzolen voor schoenen gemaakt zodat de voeten warm en droog blijven tijdens de winter. Ook kan het vilt gebruikt worden als mest voor planten en kan er zilver mee opgepoetst worden, maar is het materiaal ook geliefd door katten om op te liggen, zo lacht Paluta. Ook modeontwerper Ronald van der Kemp heeft een speciaal doel gevonden voor de Woola-verpakking. Het parfum van RDVK in samenwerking met Salle Privée komt in een Woola-verpakking en door parfum op de verpakking te spuiten, kan deze gebruikt worden als ‘geurzakje’ in de kledingkast.

Duurzame verpakkingen zijn nog zeldzaam. Vaak gaat het hier om bruin papier en items met een groen blaadje erop gedrukt. “Duurzame verpakkingen zijn nog niet geschaald, omdat het er niet aantrekkelijk uitziet.” Met de steun van LVMH hoopt Woola te laten zien dat het wel kan. Uiteindelijk hoopt het Estlandse bedrijf het gebruik van bubbelplastic in zijn geheel te vervangen.