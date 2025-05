Watches of Switzerland boekjaar 25 gesteund door terugkeer naar groei in H2

Horlogespecialist Watches of Switzerland (WOS) heeft in boekjaar 2025 betere financiële resultaten laten zien. Het bedrijf groeide vooral in de tweede helft van het jaar, zowel in het Verenigd Koninkrijk als in de Verenigde Staten.

De omzet van de groep steeg met 8 procent ten opzichte van het voorgaande jaar en kwam uit op 1,65 miljard pond. Dit kwam vooral door een sterke groei van 16 procent in de VS en een kleinere groei van 2 procent in het Verenigd Koninkrijk en Europa. De eerste helft van 2025 verliep wat moeizamer, maar de omzet groeide in de tweede helft met 12 procent.

In het Verenigd Koninkrijk bleef de markt stabiel, zegt Brian Duffy, de algemeen directeur. Ook in de VS herstelde de handel zich na een periode van onzekerheid door nieuwe importtarieven. Wel blijft het lastig om precies te voorspellen wat deze tarieven in de toekomst zullen doen, aldus WOS.

Ondanks de uitdagingen gingen de resultaten van WOS in lijn met de verwachtingen. Het bedrijf zal op 3 juli de aangepaste winst (EBIT) over het hele jaar bekendmaken.

Het afgelopen jaar was niet makkelijk voor WOS. In april meldde de BBC dat het bedrijf van plan is 16 van zijn winkels te sluiten, waardoor tientallen banen op de tocht staan. WOS gaf aan dat ze hun activiteiten continu evalueren om zo efficiënt mogelijk te werken.

Er waren ook positieve momenten. Zo opende WOS een nieuwe grote Rolex-winkel in Londen, waar de verkoop de verwachtingen overtrof, vertelt Duffy.

Hij voegt toe dat hij vertrouwen heeft in het bedrijfsmodel van WOS, de geplande nieuwe winkels en de sterke vraag naar luxe horloges van bekende merken. Tegelijkertijd blijft hij voorzichtig vanwege de algemene economische situatie en mogelijke veranderingen in Amerikaanse importheffingen.