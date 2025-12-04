Watches of Switzerland boekt omzetstijging van tien procent in eerste halfjaar

The Watches of Switzerland Group PLC meldt sterke resultaten voor de eerste helft van boekjaar 2026. De groepsomzet stijgt bij constante wisselkoersen met tien procent naar 845 miljoen pond. De wettelijke winst voor belastingen neemt met 50 procent toe tot 61 miljoen pond.

De belangrijkste motor achter deze groei is de sterke markt in de Verenigde Staten. De omzet stijgt hier met twintig procent (constante wisselkoersen) naar 409 miljoen pond. Dit draagt nu bijna 60 procent bij aan de aangepaste EBIT van de Groep. Deze stijgt met zes procent naar 69 miljoen pond.

Topman Brian Duffy merkt op dat de vraag naar luxe horloges sterk blijft en het aanbod consequent overtreft. Het segment Verenigd Koninkrijk & Europa toont veerkracht met een omzetstijging van vijf procent, gecorrigeerd voor winkelsluitingen. Strategische initiatieven zorgen voor momentum. Dit omvat de uitrol van het Certified Pre-Owned Rolex-programma bij alle agentschappen in de Verenigde Staten en de succesvolle integratie van Roberto Coin. De groothandelsomzet van het sieradenmerk stijgt hierdoor met zestien procent bij constante wisselkoersen.

Operationele efficiëntie leidt tot een toename van de vrije kasstroom met 71 procent naar 48 miljoen pond. Het rendement op geïnvesteerd vermogen verbetert tot 17,3 procent. Het bedrijf verwelkomt de verlaging van de tarieven in de Verenigde Staten op Zwitserse import van 39 procent naar vijftien procent.

De tweede helft start goed en verloopt volgens verwachting. De Groep blijft vol vertrouwen en herhaalt de verwachting voor het volledige boekjaar 2026. Men rekent op een omzetgroei van zes procent tot tien procent bij constante wisselkoersen.