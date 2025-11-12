WBCSD en UNEP lanceren wereldwijd protocol voor het versnellen van circulariteit

Deze week is het Global Circularity Protocol for Business (GCP v1.0) gelanceerd, een mondiaal raamwerk dat bedrijven – van multinationals tot mkb’s – moet helpen helder te communiceren over hun progressie omtrent duurzaamheid.

Aan het protocol werkten meer dan tachtig organisaties en honderdvijftig experts mee, waaronder chemisch producent BASF, Adidas, Deloitte en Circle Economy.

Eerst meten

Het protocol, ontwikkeld door het World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) en het UNEP One Planet Network, stelt een vijfstappenaanpak voor die behoorlijk voor de hand ligt en toch vaak niet goed gaat: doelen stellen, data verzamelen, meten, verbeteren en transparant rapporteren. Daarmee kunnen bedrijven in onder meer de bouw, elektronica, chemie en ook mode hun circulaire initiatieven verbeteren en die vooruitgang communiceren richting investeerders en consumenten – zodat het ook vanuit bedrijfsoogpunt iets oplevert, niet onbelangrijk aangezien het volgen van het protocol vrijwillig is.

Het GCP richt zich nadrukkelijk op de materiaalstromen die een bedrijf binnenkomen en weer verlaten, de ruggengraat van elke circulaire strategie. Bovendien bevat het sector-specifieke data en methodieken, onder meer via de CTI Sector Guide voor Fashion & Textiles, ingevoerd door de WBCSD in 2023 (en geüpdatet in 2025). Daarmee kunnen modemerken berekenen hoeveel procent van hun materialen gerecycled en hergebruikt zijn.

Een concreet voorbeeld uit het document laat zien hoe een Indiase textielfabrikant het GCP gebruikte om “quality jobs” in circulaire processen zoals reparatie en recycling te analyseren. Daarbij werden de arbeidsomstandigheden van naaisters, sorteerders en logistieke medewerkers in kaart gebracht, met speciale aandacht voor kwetsbare groepen zoals migranten en informele werkers. Zo maakt het bedrijf een stap richting zowel sociale als materiële circulariteit.

Professioneel enthousiasme

Op LinkedIn reageren professionals positief op de lancering. Circulaire investeerder Martijn Lopes Cardozo noemt het “het GHG Protocol voor circulariteit: een gemeenschappelijke taal om te meten hoe ‘circulair’ een bedrijf echt is.” Volgens hem biedt het GCP gestandaardiseerde metrics zoals het percentage gerecycled input en recovered output, en sluit het aan op ESG-rapportages (GRI, ESRS, ISO) die investeerders belangrijk vinden.

Binnen de modewereld noemt Adidas’ circularity-expert Drishti Masand haar bijdrage aan de gids “een carrièrehoogtepunt” en een teken dat circulariteit “eindelijk van goede intenties naar meetbare actie” beweegt.