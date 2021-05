We Fashion en Zeeman gelinkt aan Indiase spinnerijen met ‘bedroevend slechte’ werkomstandigheden

Verschillende internationale bedrijven, waaronder het Nederlandse Zeeman en We Fashion, zijn in verband gebracht met Indiase spinnerijen waar de rechten van werknemers ernstig worden geschonden. Dat blijkt uit een onderzoek van kenniscentrum Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) en mensenrechtenorganisatie Arisa.

SOMO en Arisa spraken ruim 700 werknemers van 29 spinnerijen in de Indiase deelstaat Tamil Nadu. De arbeidsomstandigheden in de spinnerijen zijn ‘bedroevend slecht’, zo concludeerden de organisaties. Werknemers worden onder valse loonbeloftes naar de spinnerijen gelokt, maken er onder druk ‘buitensporig veel overuren’ en in een aantal gevallen is er sprake van dwang- en kinderarbeid, zo schrijven SOMO en Arisa in een persbericht. Volgens Pauline Overeem, onderzoeker bij SOMO, is de situatie sinds de coronacrisis alleen maar erger geworden.

SOMO en Arisa vonden zowel directe als indirecte links tussen de spinnerijen en de internationale merken en retailers. Naast Zeeman en We Fashion werden ook Gap, Next, Marc O’Polo, Carrefour, Ikea, Sainsbury’s, Tesco en The Cookie Company Group in het rapport genoemd.

Naar aanleiding van het onderzoek heeft Zeeman de samenwerking in Tamil Nadu stopgezet, zo is in het rapport te lezen. We Fashion onderzoekt momenteel de handelsrelatie met de spinnerijen.