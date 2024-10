WE International houdt winst stabiel ondanks ‘aanzienlijk hogere kosten’

WE International B.V. houdt de omzet en winst op peil in boekjaar 2023/2024. Het moederbedrijf van WE Fashion, noteert een minimale omzet- en winstdaling ondanks de ‘zeer uitdagende marktomstandigheden’, zo rapporteert WE International in een jaarrekening in handen van het Financieele Dagblad.

Het Nederlandse modebedrijf noteert 275,2 miljoen euro omzet. Meer dan de helft van de omzet wordt binnengehaald op de thuismarkt, de rest is afkomstig uit het buitenland. De omzet van boekjaar 2023/2024 ligt ongeveer 4 miljoen euro lager dan een jaar eerder.

Onderaan de streep is eenzelfde ontwikkeling te zien. WE International schrijft zo’n twee ton minder winst in de boeken en eindigt het jaar met 7,7 miljoen euro. Het modeconcern verklaart dat het te maken heeft met ‘aanzienlijk hogere kosten voor energie en grondstoffen’. Daarnaast drukte het dalende consumentenvertrouwen in Europa op de resultaten van het bedrijf. Desondanks bleven de managementteams focussen op ‘efficiëntiewinst en margeverbetering’.