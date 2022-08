'WE International van verlies naar winst'

WE International, het moederbedrijf van WE Fashion heeft een winst van 41,8 miljoen euro behaald in het afgelopen boekjaar. Dit betekent dat het bedrijf het verlies heeft omgebogen naar winst, zo meldt Retailtrends op basis van de gedeponeerde jaarrekening. Eerder boekte het bedrijf nog een verlies van 17,3 miljoen euro.

De omzet in het afgelopen boekjaar, dat liep tot en met 31 januari van 2022, kwam neer op 261 miljoen euro. Het betekent dat WE International bijna weer op het niveau van voor de coronacrisis zit met de omzet. Een jaar geleden was de omzet nog 206 miljoen euro, aldus Retailtrends.

Naar verluidt is de online omzet sterk gestegen tijdens het boekjaar, maar exacte nummers worden niet gegeven. De fysieke winkels presteerde beter dan tijdens de eerste coronaperiode, aldus Retailtrends. Meer dan de helft van de omzet kwam uit Nederland.