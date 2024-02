Wear gaat inzamelen sneakers versimpelen, lanceert online inzamelingsmethode

Wear zet een volgende stap om het inzamelen van sneakers te vergemakkelijken de consument. Het Rotterdamse bedrijf lanceert Wear Collect, een online service die het mogelijk maakt oude sneakers naartoe te sturen, zo maakt Wear bekend in een persbericht.

Wear ontvangt dagelijks berichten op sociale media met de vraag of consumenten hun oude sneakers op kunnen sturen. Dus, was het tijd om daar gehoor aan te geven, schrijven Lorenzo van Galen en Pim Roggeveen, de oprichters van Wear.

Wear Collect start met een donatie-constructie. “Per paar sneaker die de klant opstuurt, doneren we één euro aan Klabu, een goed doel dat sport toegankelijk maakt in vluchtelingenkampen over heel de wereld”, schrijven de twee. Bovendien krijgt de klant korting op producten in de Wear-webshop. Wie sneaker op wil sturen, kan via de website een gratis Wear Collect-zak bestellen die wordt geleverd met verzendinstructies en een retourlabel.

“We zijn een impact first onderneming, dus willen we eerst gebruikers aantrekken met dezelfde mindset. Of we een platform-model gaan integreren, zien we later wel”, aldus Van Galen.