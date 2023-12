Webshop en activa Sneaker District overgenomen uit faillissement

De activa en activiteiten van Sneakerdistrict B.V. en Sneakerdistrict Retail B.V. zijn overgenomen door Etrias Group B.V, zo blijkt uit het eerste faillissementsverslag. Uit het verslag blijkt eveneens dat de activiteiten van Sneaker District in België niet failliet zijn.

Uit het faillissementsverslag dat er uiteindelijk zeven biedingen zijn geweest voor de activa en activiteiten van Sneaker District. Een van deze biedingen kwam van het bestuur van Sneaker District. De uiteindelijke koper, Etrias Group B.V. is niet gelieerd aan het bestuur.

Het verslag geeft ook wat inzicht in de reden achter het faillissement van Sneakerdistrict B.V. en Sneakerdistrict Retail B.V. Er blijken meerdere oorzaken schuil te gaan achter de situatie. De omzet van het bedrijf bleef wegzakken, mede door late leveringen, vervolgens overtollige voorraad die afgeprijsd moest worden. De lagere omzet zorgde voor een kettingreactie bij leveranciers en kredietverzekeraars. Door deze extra krapte kon de vennootschap minder voorraad inkopen en zakte de omzet nog verder weg.

Een extra reden is problemen met btw afdragen. Het bedrijf had ten onrechte de btw die het had moeten afdragen in België, Duitsland en Frankrijk afgedragen in Nederland. De vennootschap kwam hierdoor in problemen met de fiscus in de desbetreffende landen, terwijl het terugkrijgen van de overtollige btw in Nederland lang op zich liet wachten. Uiteindelijk ontstonden er belastingschulden van enkele miljoenen euro’s, aldus het faillissementsverslag. In november werd surseance aangevraagd voor Sneakerdistrict B.V. en Sneakerdistrict Retail B.V., waarna al snel het faillissement ook werd uitgesproken.