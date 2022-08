Websuper Ochama ook naar België, Frankrijk en Duitsland

Ochama, een retailconcept van de Chinese e-commercegigant JD.com, levert sinds eind vorige week ook aan klanten in België, Frankrijk en Duitsland. Dat meldt de websupermarkt in een Chinees Wechat-bericht.

Afgelopen winter opende Ochama in Nederland al winkels, in Leiden, Rotterdam, Utrecht en Amsterdam. De afgelopen zes maanden heeft Ochama aan populariteit gewonnen onder Nederlanders, zo schrijft het, dus wil de keten uitbreiden naar de rest van de Europese markt, te beginnen met thuislevering van producten in België, Frankrijk en Duitsland.

Waar Ochama daarna zal landen, is mede aan klanten: Europese consumenten die willen dat Ochama ook naar hun land komt, kunnen het bedrijf een berichtje sturen.

Ochama is een online supermarkt met een assortiment van circa tienduizend producten, waaronder boodschappen, woonaccessoires, kleding en speelgoed. In Nederland kunnen klanten producten bestellen via een webshop of app en deze dan laten bezorgen of afhalen in een van de volledig geautomatiseerde Ochama-winkels. Daarvoor is wel een lidmaatschap nodig van tien euro per jaar.