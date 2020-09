Webwinkels beloven betere bescherming tegen bestelfraude

Webwinkels moeten beter hun best doen om bestelfraude te voorkomen, blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. Uit een steekproef van de belangenmaatschappij blijkt dat klanten van vijf populaire webwinkels niet goed beschermd zijn tegen bestelfraude. De bedrijven hebben beloofd om extra maatregelen door te voeren om deze vorm van fraude te voorkomen.

Het grootste risico voor consumenten rust op een zwak wachtwoord in combinatie met achteraf betalen. Als criminelen een wachtwoord hebben gestolen of geraden, kunnen ze bestellingen doen en vervolgens voor ‘achteraf betalen’ kiezen. Als ze daarna het bezorgadres veranderen naar hun eigen adres, ontvangt de dupeerde geen bestelling maar wel de rekening.

De beste manier voor webshops om deze vorm van fraude te voorkomen, is om achteraf betalen niet mogelijk te maken als er een nieuw adres wordt ingevoerd, of om een betaalmethode aan te bieden waar een extra wachtwoord voor nodig is. De webwinkels Bol.com, Bonprix, Plein, Wehkamp en Zalando beschikken niet over deze vorm van beveiliging en maken het daardoor een stuk makkelijker voor criminelen om op deze manier toe te slaan. Bij Bonprix en Plein kunnen fraudeurs klantgegevens aanpassen, waardoor de mailtjes over de bestellingen naar een ander e-mailadres gestuurd kunnen worden, aldus het onderzoek.

De Consumentenbond heeft de betreffende webwinkels advies gegeven met betrekking tot betere beveiliging. De winkels hebben beloofd extra beveiligingsmaatregelen te nemen. Zo gaat Bol.com onderzoeken of ze 2-staps-authenticatie voor inloggen kunnen gaan invoeren.

Foto: Unsplash