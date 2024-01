Weg met bizarre huurverhogingen: Brancheorganisaties presenteren ‘Huurdersvariant’ van het ROZ-model

Het huidige ROZ-model Huurovereenkomst Winkelruimte houdt weinig rekening met de belangen van huurders, vindt de retailbranche en haar brancheorganisaties. Dus, staken de brancheorganisaties INretail, Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), Raad Nederlandse Detailhandel (RND), Vakcentrum, Vastgoedoverleg (VGO), Koninklijke MKB-Nederland en Koninklijke Horeca Nederland (KHN), de koppen bij elkaar om een evenwichtige variant te ontwikkelen. Het resultaat: de ‘Huurdersvariant’, zo maakt INretail bekend in een persbericht.

Dat het huidige ROZ-model onevenredig was, beaamde ook de Tweede Kamer vorig jaar. Het zou zelfs negatieve effecten hebben op de winkelstraten. Het huidige model kan tot onredelijke situaties leiden; retailondernemers staan op achterstand als het aankomt op contractonderhandelingen, de coronacrisis en de hoge huurindexeringen. Onderhandelingen met verhuurders bleken zeer moeizaam te gaan, waardoor kostbare procedures werkelijkheid werden, schrijft INretail.

De ‘Huurdersvariant’ van het ROZ-model is hier volgens de brancheorganisaties de oplossing voor. Het zou bijdragen aan een betere relatie met verhuurders. “Door onvoldoende en onredelijke afspraken ontstaan regelmatig conflicten en daarom is een heldere en eerlijke beschrijving van verantwoordelijkheden belangrijk”, aldus Jan Meerman, algemeen directeur van INretail. De ‘Huurdervariant’ moet voor evenwicht en evenredigheid zorgen bij het vastleggen van (ver)huurverplichtingen. De ‘Huurdervariant’ bevat een ‘redelijk pandemieclausule’ en een maximale indexering van de huurprijs en de mogelijkheid om via een staffelafspraak ‘extreme huurstijgingen’ te beteugelen.

“Wat ons betreft is vanaf nu de Huurdersvariant het uitgangspunt bij onderhandelingen over de huur van een pand. De aansluiting op de praktijk van ondernemers is beter. Huurder en verhuurder hebben elkaar nodig. Het is dan logisch om ieders belangen in een gelijkwaardiger huurmodel te dienen”, aldus Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland.