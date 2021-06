Wehkamp en kredietverstrekker Tinka scheiden wegen, gaan zelfstandig verder

Wehkamp en financiële dienstverlener Tinka (voorheen Lacent) gaan zelfstandig verder, zo maakt Wehkamp bekend in een persbericht. Moederbedrijf RFS Holland Holding geeft aan dat beide ondernemingen een groter groeipotentieel hebben wanneer zij onafhankelijk opereren. Beide bedrijven blijven wel onderdeel van het portefeuille van aandeelhouder Apax.

“Nu beide bedrijven goed voorgesorteerd zijn op verdere groei hebben we besloten om de bedrijven te verzelfstandigen,” aldus Tom Hall, voorzitter Raad van Commissarissen van Wehkamp, in het persbericht. “Hierdoor kunnen de managementteams van beide bedrijven zich volledig concentreren op hun eigen koers. Natuurlijk blijft Wehkamp als online retailer ook de vernieuwde en gebruiksvriendelijke betaalopties van Tinka aanbieden, maar consumenten zullen in de toekomst Tinka ook bij andere online winkels tegenkomen. Als ze voor Tinka kiezen dan weten ze dat ze hebben gekozen voor een veilige en transparante betaaloptie.”

Graham Harris, CEO Wehkamp in het persbericht: “We kunnen ons nu volledig richten op onze retail strategie. Een belangrijk onderdeel van deze strategie is dat Wehkamp zich naast fashion, ook richt op de focuscategorieën wonen, beauty, eigen merken en partnerships zoals die met influencer Miljuschka en HEMA. Hierdoor weet Wehkamp meer nieuwe klanten aan te trekken en tegelijkertijd bestaande klanten vaker te bedienen.” De afgelopen jaren heeft Wehkamp zich meer gericht op het bieden van inspiratie, een ‘breed maar optimaal samengesteld’ assortiment, snelle en soms zelfs next day delivery en verbeterde productpresentatie.

Vorig jaar werd in het jaarverslag van Wehkamp al duidelijk dat Tinka de financiële diensten aan meer retailers wilde aanbieden. Op dat moment werd Tinka al gebruikt door BCC, maar hadden andere retailers ook al interesse getoond. Met de loskoppeling van Wehkamp krijgt Tinka nu meer de kans samen te werken met andere bedrijven. Als onafhankelijk bedrijf is Tinka, volgens het persbericht, in staat haar groeiambitie te realiseren.

Karlheinz Toni, CEO Tinka, in het persbericht: “Sinds 2019 is Tinka - voorheen Lacent - getransformeerd van een financiële dienstverlener naar een volwaardig fintech bedrijf dat verantwoorde en makkelijke betaalmogelijkheden biedt voor consumenten en (online) retailers. Al langer bestaat er een brede vraag vanuit verschillende retailers naar de financiële dienstverlening van Tinka en daarom is dit het juiste moment om het bedrijfsonderdeel te verzelfstandigen.”